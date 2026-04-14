大陸消博會「AI眼鏡」爆紅 外國人搶著體驗、詢問度高

科技消費成為大陸消費新趨勢之一，其中AI眼鏡也是第六屆消博會一大亮點，包括Rokid、科大訊飛的AI眼鏡也成為問詢度最高展台，甚至也是許多外籍觀展客重點關注產品。隨著使用者的反饋，每家眼鏡產品也不斷推出新技術來優化使用體驗。

AI眼鏡成為外賓最感興趣的展台之一，Rokid展台上展出他們最新的AI眼鏡，具備即時翻譯、拍照、路線導航功能。據Rokid展台服務人員稱，這兩天已經接待好多組外國賓客。

在Rokid的AI眼鏡展台上，記者直擊來自烏克蘭的駐華大使涅齊塔伊洛一行人駐足體驗AI手機，「哈囉，樂奇」他們用中文喚醒Rokid眼鏡，並開始體驗中英文夾雜對AI眼鏡下指令，現場他們給出去要到北京亮馬河的指令，AI眼鏡會直接為他們進行路線導航；同時，他們也體驗現場中文交談中，能在眼鏡中呈現英文的翻譯。不過，事後大使反應AI眼鏡似乎有點延遲，在場工作人員稱，因為可能因環境過度吵雜，導致訊號接收卡頓。

據現場工作人員透露，Rokid下款新品預計11月發布，主要的調整會是在視覺上色彩更豐富。

此外，科大訊飛也推出新款AI眼鏡，現場工作人員介紹，訊飛首創唇動識別多模態降噪方案，意指通過攝像頭捕捉說話者唇部運動，結合骨傳導麥克風采集聲音，精準鎖定目標講話人，即便在高噪環境下，也能實現準確的語音識別和翻譯。目前在京東、天貓開啟1元預購活動，目前預購人數近萬人。預計618正常上市。

對於當前多家企業競逐在AI眼鏡賽道，科大訊飛消費者事業群智能眼鏡業務產品總監葛暢接受本報採訪表示，科大訊飛專門針對商務辦公場景量身開發智能語音產品。

葛暢說，科大訊飛把最擅長的智能語音技術、AI大模型底座技術，還有端到端同傳大模型翻譯的能力，都融合到AI眼鏡里。所以在全場景翻譯，包括多模態會議紀要，還有結合最近火紅的龍蝦openclaw等進行開發。「所以一系列功能都是圍繞著商務辦公非常細分的場景是展開的。」和其他行業里的眼鏡相比，可能更垂直，且能給用戶提供端到端的產品解決方案。

科大訊飛也推出新款AI眼鏡，首創唇動識別多模態降噪方案，即便在高噪環境下，也能實現準確的語音識別和翻譯。記者黃雅慧／攝影