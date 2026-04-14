快訊

車輛翻覆躺路中央…新莊小貨車司機闖紅燈還撞外送員 快篩後竟是毒駕

白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕

美股早盤／美伊和談希望再起 四大指數齊揚、亞馬遜攀高

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸消博會「AI眼鏡」爆紅 外國人搶著體驗、詢問度高

聯合報／ 記者黃雅慧／海南即時報導
Rokid展台上展出他們最新的AI眼鏡，具備即時翻譯、拍照、路線導航功能。據Rokid展台服務人員稱，這兩天已經接待好多組外國賓客。記者黃雅慧／攝影
Rokid展台上展出他們最新的AI眼鏡，具備即時翻譯、拍照、路線導航功能。據Rokid展台服務人員稱，這兩天已經接待好多組外國賓客。記者黃雅慧／攝影

科技消費成為大陸消費新趨勢之一，其中AI眼鏡也是第六屆消博會一大亮點，包括Rokid、科大訊飛的AI眼鏡也成為問詢度最高展台，甚至也是許多外籍觀展客重點關注產品。隨著使用者的反饋，每家眼鏡產品也不斷推出新技術來優化使用體驗。

AI眼鏡成為外賓最感興趣的展台之一，Rokid展台上展出他們最新的AI眼鏡，具備即時翻譯、拍照、路線導航功能。據Rokid展台服務人員稱，這兩天已經接待好多組外國賓客。

在Rokid的AI眼鏡展台上，記者直擊來自烏克蘭的駐華大使涅齊塔伊洛一行人駐足體驗AI手機，「哈囉，樂奇」他們用中文喚醒Rokid眼鏡，並開始體驗中英文夾雜對AI眼鏡下指令，現場他們給出去要到北京亮馬河的指令，AI眼鏡會直接為他們進行路線導航；同時，他們也體驗現場中文交談中，能在眼鏡中呈現英文的翻譯。不過，事後大使反應AI眼鏡似乎有點延遲，在場工作人員稱，因為可能因環境過度吵雜，導致訊號接收卡頓。

據現場工作人員透露，Rokid下款新品預計11月發布，主要的調整會是在視覺上色彩更豐富。

此外，科大訊飛也推出新款AI眼鏡，現場工作人員介紹，訊飛首創唇動識別多模態降噪方案，意指通過攝像頭捕捉說話者唇部運動，結合骨傳導麥克風采集聲音，精準鎖定目標講話人，即便在高噪環境下，也能實現準確的語音識別和翻譯。目前在京東、天貓開啟1元預購活動，目前預購人數近萬人。預計618正常上市。

對於當前多家企業競逐在AI眼鏡賽道，科大訊飛消費者事業群智能眼鏡業務產品總監葛暢接受本報採訪表示，科大訊飛專門針對商務辦公場景量身開發智能語音產品。

葛暢說，科大訊飛把最擅長的智能語音技術、AI大模型底座技術，還有端到端同傳大模型翻譯的能力，都融合到AI眼鏡里。所以在全場景翻譯，包括多模態會議紀要，還有結合最近火紅的龍蝦openclaw等進行開發。「所以一系列功能都是圍繞著商務辦公非常細分的場景是展開的。」和其他行業里的眼鏡相比，可能更垂直，且能給用戶提供端到端的產品解決方案。

科大訊飛也推出新款AI眼鏡，首創唇動識別多模態降噪方案，即便在高噪環境下，也能實現準確的語音識別和翻譯。記者黃雅慧／攝影
科大訊飛也推出新款AI眼鏡，首創唇動識別多模態降噪方案，即便在高噪環境下，也能實現準確的語音識別和翻譯。記者黃雅慧／攝影

烏克蘭的駐華大使涅齊塔伊洛（右二）一行人在Rokid展區裡體驗AI手機。記者黃雅慧／攝影
烏克蘭的駐華大使涅齊塔伊洛（右二）一行人在Rokid展區裡體驗AI手機。記者黃雅慧／攝影

烏克蘭

延伸閱讀

蘋果明年推AI眼鏡…可與進階版Siri互動 鴻海、玉晶光等受惠

大咖競逐 AI 眼鏡 打造「新兆元產業」

相關新聞

大陸摩托車品牌「張雪機車」燒到消博會 輪胎為台灣品牌

大陸國產摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽中連續兩次奪得冠軍爆火，這次首度亮相第六屆在海南舉行的消博會，儘管展出三款車型，但張雪機車成為消博會熱門展區之一，服務人員表示，三款車型輪胎使用的是來自台灣的品牌正新輪胎。

大陸消博會「AI眼鏡」爆紅 外國人搶著體驗、詢問度高

科技消費成為大陸消費新趨勢之一，其中AI眼鏡也是第六屆消博會一大亮點，包括Rokid、科大訊飛的AI眼鏡也成為問詢度最高展台，甚至也是許多外籍觀展客重點關注產品。隨著使用者的反饋，每家眼鏡產品也不斷推出新技術來優化使用體驗。

華為、蘋果未漲價 大陸第1季手機出貨量位居前2

全球記憶體價格持續飆漲，今天出爐的市調報告顯示，華為與蘋果因頂住壓力未漲價，在第1季中國大陸手機市場出貨量位居前2

降低中小企業算力門檻 陸工信部推「算力銀行」

大陸工信部近日正式啟動普惠算力賦能中小企業發展專項行動，首次提出探索「算力銀行」、「算力超市」等創新業務模式。對於中小企業而言，自建算力不僅前期投入成本高，後續的運維十分繁瑣。「算力超市」的出現改變這種模式，它讓算力變成了隨開隨用的「自來水」，企業只需按需使用、按用量付費。

阿里巴巴將推出首款機器人產品

阿里巴巴旗下高德的具身業務部將發布首款產品，為一款四足機器人。據悉，這是阿里巴巴推出的首款具身機器人產品。

長江存儲擬增建工廠 三廠投產後產能將增逾倍

大陸記憶體晶片企業長江存儲計劃在今年將建成一座工廠的基礎上，再建兩座工廠，三座工廠全部投產後，其產能將增加一倍以上。長江存儲並加強與本地供應商的合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。