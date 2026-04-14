大陸消博會開幕 首設台灣特色展區

第6屆中國國際消費品博覽會（消博會）昨天在海南海口市開幕，首度設立台灣特色展區，共有20家台企、24個品牌出展。中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，這次商總首次組團參展，不僅能讓更多消費者認識台灣產品，也有助於台企拓展業務。

據陸媒中國新聞社報導，第6屆消博會13日在海口開幕。本屆消博會以「開放引領全球消費，創新驅動美好生活」為主題，共60多個國家地區、超過3400個品牌參展，國際展品占65%，較上屆提升20個百分點。

報導說，首次亮相消博會的「台灣特色展區」同日啟動，20家台灣企業、24個參展品牌共同出展。展區內匯聚經典高粱酒、文創陶瓷、伴手糕點、保健食品、台灣高山茶等優質商品，吸引眾多觀眾駐足諮詢。

金門酒廠（廈門）貿易有限公司這次帶來11款酒品。展位負責人朱莉表示，他們生產的酒品不僅在台灣市場廣受歡迎，在中國大陸沿海城市也收穫不俗口碑。目前公司正積極拓展大陸市場、行銷全球，希望接洽到更多代理商，把握大陸開放機遇。

據報導，中國大陸國台辦副主任潘賢掌在台灣特色展區啟動儀式宣稱，本屆消博會既充分展示台灣消費產業特色與發展活力，又充分體現台灣工商界對大陸市場的堅定信心。

中共海南省委常委、海南海外聯誼會會長尹麗波則稱，今年消博會增設台灣特色展區，目的是藉助這一亞太地區規模最大的消費精品展，助推台灣特色消費品走向世界，幫助更多台企融入國內國際雙循環發展格局。

據報導，許舒博表示，這次商總首次組團參展，不僅能讓更多消費者認識台灣產品，也有助於台企拓展業務、建立合作夥伴關係，台商參展意願很高。