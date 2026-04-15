國際適航…C919認證測試 歐盟人員進駐

香港南華早報十三日報導，歐洲航空安全局（ＥＡＳＡ）人員近月已經在上海設立工作據點，持續對中國商飛Ｃ九一九客機進行測試與評估，相關認證進展引發關注。

大陸觀察者網援引前述報導指出，ＥＡＳＡ人員早在今年二月即已展開試飛評估作業。多名消息人士透露，來自歐盟的技術人員與飛行員近期已在上海進行更多檢查與飛行測試，並幾乎長期駐點當地，以加快認證流程。

另有參與技術交流的人士表示，大陸民航部門已調動相關資源，並協調多家航空公司及飛行員，協助推動Ｃ九一九認證作業。中國商飛方面消息人士亦向觀察者網證實上述情況。

報導稱，歐洲監管機構要求進一步試飛，以驗證Ｃ九一九安全性，目前相關測試已進入四階段認證流程中的第三階段。首次飛行測試於去年十一月展開，為Ｃ九一九爭取國際適航認證的重要進展。

另有消息人士指出，中國商飛及營運Ｃ九一九的航空公司，正向ＥＡＳＡ提供歷史與即時飛行數據，以及包括Ａ檢、Ｂ檢在內的維修與保養資料，供認證分析使用。相關人士並表示，近三年累積的商業運行數據，有助評估Ｃ九一九的整體性能。

報導提到，ＥＡＳＡ人員也曾赴上海Ｃ九一九組裝廠進行實地了解。不過，儘管飛行測試被視為認證關鍵階段，後續仍須完成數據分析、文件審查及技術驗證。有消息人士指出，整體認證工作仍需時間推進，亦有觀點認為可能受政治因素影響進度。

根據大陸民航局數據，截至去年底，Ｃ九一九已在大陸四十六條航線累計運送約四百萬名旅客。中國商飛表示，該機自二○二三年投入商業營運以來，中國國際航空、中國東方航空及中國南方航空均已擴大使用規模。今年春運期間Ｃ九一九共執行近四千三百架次航班，較去年同期明顯增加。

目前中國商飛正提升產能，並推動Ｃ九一九拓展國際市場。除歐洲認證外，東南亞市場亦被視為重要布局方向。去年汶萊已成為東南亞首個承認Ｃ九一九適航認證的國家，另有消息指寮國考慮採購，馬來西亞相關航空業者亦表達興趣。

此外，大陸民航局日前公布Ｃ九一九窄跑道運行條件草案，擬允許其在中小型機場運作。分析人士認為，此舉有助提升Ｃ九一九競爭力，並可能擴大其在大陸及東南亞市場的布局。