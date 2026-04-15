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情緒消費、悅己經濟 武漢線下新市場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

戴德梁行十三日發布二○二六年第一季度武漢零售市場報告顯示，一季度武漢零售市場線下消費熱度回升，「情緒消費」、「悅己經濟」成為新增長點。

中新社報導，報告顯示，一季度，武漢五大核心商圈優質零售項目總存量達四百八十四萬平方公尺。春節消費旺季，疊加櫻花季、武漢馬拉松等文旅賽事活動，線下客流與消費熱度持續攀升，零售市場活力顯現。

據銀聯商務大數據顯示，春節期間，武漢線下實體店累計消費金額達二二八點一一億元人民幣，同比增長百分之二十六點七三。三月活動及賽事進一步帶動商圈消費升溫。截至一季度末，武漢核心商圈優質零售市場整體空置率環比下降至百分之十三點八。

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戴德梁行 春節 武漢

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