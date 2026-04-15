情緒消費、悅己經濟 武漢線下新市場

大陸三月出口金額年增百分之二點五，增速放緩至五個月低點，顯示中東戰爭對大陸三月出口的影響已出現，但進口金額大增百分之廿七點八，創四年多來高點，主因半導體大量進口及大宗商品價格大漲所致。

2026-04-15 00:04