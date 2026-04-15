上海加碼AI安全 打造智能經濟

根據上海市經濟和信息化委員會消息，上海正全面實施「人工智能+」行動，加快打造智能經濟新形態。

中新社報導，上海「人工智能+」行動目前主要從三個方面著手：製造、生產性服務業和AI4S（Artificial Intelligence for Science，人工智能驅動的科學研究）。

上海通過一業一策，全面實施「AI+製造」行動，比如支持上海電氣打造高端裝備領域的中試基地。

上海支持AI賦能生產性服務業，聚焦法律、會計、金融、人力資源等流程規範、知識密集行業，通過AI形成「智能體執行+專家決策」新模式，更好地將技術優勢轉化為成本優勢。

圍繞AI4S，上海重點支持百個團隊推進百個項目，支持開發者面向生物醫藥、新材料、基礎科學等領域，共享科學大模型等工具鏈。

中國科學院院士姚期智在上海出席第二屆浦江AI學術年會時表示，安全是AI發展的重要瓶頸，如果沒有安全的機器人，其應用不會被接受。聚焦高安全需求的產業智能化轉型，上海人工智能實驗室新近發布書安智能體操作系統。上海人工智能實驗室主任助理、領軍科學家胡俠指出，聚焦安全領域是要打造出原生安全的AI，讓技術持續高速發展。