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大唐扎拉水電站…巨型水輪機球閥 再創全球之最
近日，記者從四川省德陽市了解到，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的世界首台（套）五百兆瓦衝擊式水電機組大唐扎拉水電站一號機組球閥，順利完成強度耐壓、密封滲漏及動作試驗，性能指標遠優於合同要求。
這一里程碑式成果，標誌著全球單機容量最大的衝擊式機組進水球閥全面完成廠內研製、裝配與試驗，為後續電站安裝調試奠定堅實基礎。
作為大型衝擊式水電機組的「安全閥門」，球閥安裝於輸水管道系統，正常運行時承擔通流功能，緊急情況或停機時需快速截斷水流，關係電站廠房、設備及人身安全。此次東方電機研製的扎拉水電站球閥，公稱直徑達兩千九百毫米，設計壓力九兆帕，本體裝配重量超三百噸，其尺寸、壓力等級及製造難度均創下全球進水球閥領域之最。
大唐扎拉水電站位於西藏昌都市與林芝市境內，是大陸「藏電外送」骨幹工程，也是目前世界在建綜合難度最大的衝擊式水電項目。電站建成後，每年可減少二氧化碳排放三百四十二萬噸，相當於種植一點八億棵樹。
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