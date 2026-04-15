聽新聞
0:00 / 0:00

大唐扎拉水電站…巨型水輪機球閥 再創全球之最

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大唐扎拉水電站建設現場。本報德陽傳真
大唐扎拉水電站建設現場。本報德陽傳真

近日，記者從四川省德陽市了解到，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的世界首台（套）五百兆瓦衝擊式水電機組大唐扎拉水電站一號機組球閥，順利完成強度耐壓、密封滲漏及動作試驗，性能指標遠優於合同要求。

這一里程碑式成果，標誌著全球單機容量最大的衝擊式機組進水球閥全面完成廠內研製、裝配與試驗，為後續電站安裝調試奠定堅實基礎。

作為大型衝擊式水電機組的「安全閥門」，球閥安裝於輸水管道系統，正常運行時承擔通流功能，緊急情況或停機時需快速截斷水流，關係電站廠房、設備及人身安全。此次東方電機研製的扎拉水電站球閥，公稱直徑達兩千九百毫米，設計壓力九兆帕，本體裝配重量超三百噸，其尺寸、壓力等級及製造難度均創下全球進水球閥領域之最。

大唐扎拉水電站位於西藏昌都市與林芝市境內，是大陸「藏電外送」骨幹工程，也是目前世界在建綜合難度最大的衝擊式水電項目。電站建成後，每年可減少二氧化碳排放三百四十二萬噸，相當於種植一點八億棵樹。

相關新聞

中東戰事衝擊 陸三月出口放緩

大陸三月出口金額年增百分之二點五，增速放緩至五個月低點，顯示中東戰爭對大陸三月出口的影響已出現，但進口金額大增百分之廿七點八，創四年多來高點，主因半導體大量進口及大宗商品價格大漲所致。

大唐扎拉水電站…巨型水輪機球閥 再創全球之最

近日，記者從四川省德陽市了解到，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的世界首台（套）五百兆瓦衝擊式水電機組大唐扎拉水電站一號機組球閥，順利完成強度耐壓、密封滲漏及動作試驗，性能指標遠優於合同要求。

情緒消費、悅己經濟 武漢線下新市場

戴德梁行十三日發布二○二六年第一季度武漢零售市場報告顯示，一季度武漢零售市場線下消費熱度回升，「情緒消費」、「悅己經濟」成為新增長點。

上海加碼AI安全 打造智能經濟

根據上海市經濟和信息化委員會消息，上海正全面實施「人工智能+」行動，加快打造智能經濟新形態。

國際適航…C919認證測試 歐盟人員進駐

香港南華早報十三日報導，歐洲航空安全局（ＥＡＳＡ）人員近月已經在上海設立工作據點，持續對中國商飛Ｃ九一九客機進行測試與評估，相關認證進展引發關注。

華為、蘋果未漲價 大陸第1季手機出貨量位居前2

全球記憶體價格持續飆漲，今天出爐的市調報告顯示，華為與蘋果因頂住壓力未漲價，在第1季中國大陸手機市場出貨量位居前2

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。