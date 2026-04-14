華為、蘋果未漲價 大陸第1季手機出貨量位居前2

全球記憶體價格持續飆漲，今天出爐的市調報告顯示，華為與蘋果因頂住壓力未漲價，在第1季中國大陸手機市場出貨量位居前2。

市場調研機構Omdia今天發布報告指出，受成本上漲導致部分品牌產品漲價影響，中國大陸智慧手機市場持續下滑，第1季出貨量比去年同期下降1%，達6980萬支。

在品牌排名方面，華為以1390萬支的出貨量躍居第一，市占率20%，延續強勁形勢；蘋果排名第二，出貨量1310萬支，市占率19%，讓出龍頭寶座。

OPPO在realme年初回歸為子品牌後，首季出貨量1100萬支，排名第3；vivo出貨1050萬支，位居第4；小米出貨870萬支，排名第5。

Omdia首席分析師侯林表示，由於記憶體漲價，部分品牌在第1季提高部分產品零售價格，以求在銷售量、銷售額和品牌利潤之間找到相對平衡。但這毫無疑問對消費者購買意願產生消極影響。而華為與蘋果並未大規模漲價，並將成本上升視為擴展市場份額的契機，使這兩個品牌的產品相對更受消費者歡迎，也是第1季表現相對更為出色的原因。

Omdia資深分析師鐘曉磊指出，成本上升將使中階及入門價位手機更為被動，尤其是往年比硬體設定、主打性價比的產品系列，今年可能面臨更大幅度漲價。

報告說，目前中國大陸市場受記憶體漲價影響持續走低，預計2026全年中國大陸智慧手機市場將處於下滑趨勢，全年出貨量可能將減少約10%。

根據Omdia之前發布，2025年第4季中國大陸智慧手機市場出貨量為7640萬支，當時蘋果以1650萬支、市占率22%排名第一；華為1110萬支位居第4。