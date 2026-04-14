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大陸摩托車品牌「張雪機車」燒到消博會 輪胎為台灣品牌

聯合報／ 記者黃雅慧／海南即時報導
張雪機車展示820RR、500F、500RR三款車型，中間紅色那台820RR車型是在3月28日WSBK上奪冠的車型，且三款車型都使用台灣品牌正新輪胎。記者黃雅慧／攝影
張雪機車展示820RR、500F、500RR三款車型，中間紅色那台820RR車型是在3月28日WSBK上奪冠的車型，且三款車型都使用台灣品牌正新輪胎。記者黃雅慧／攝影

大陸國產摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽中連續兩次奪得冠軍爆火，這次首度亮相第六屆在海南舉行的消博會，儘管展出三款車型，但張雪機車成為消博會熱門展區之一，服務人員表示，三款車型輪胎使用的是來自台灣的品牌正新輪胎。

張雪機車成功打破杜卡迪、雅馬哈、川崎、本田（HMC）等國際品牌長期對該賽事冠軍的壟斷而爆火，在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站，張雪機車以領先近4秒的優勢，碾壓杜卡迪、雅馬哈等老牌勁旅，為中國拿下了WSBK SSP組別的首個世界冠軍。兩天兩賽，雙冠加冕。憑藉搭載的100%自主研發三缸發動機，最高轉速突破16,000轉，車架、電控系統全部國產化。

這屆消博會，張雪機車展示820RR、500F、500RR三款車型，其中820RR車型是在3月28日WSBK上奪冠的車型。值得注意的是，跟張雪機車同在展館展示的還有賓利、藍寶堅尼、法拉利、杜卡迪等名車，不過張雪機車展區人氣相對旺。

據張雪機車海口店總經理吳鐘發介紹，這次是首次參加消博會，希望借助這個展會讓國內外人都了解到張雪機車這個品牌和在售車型。

吳鍾發對本報表示，就零件來看，目前大陸廠商零件佔大部分，像卡鉗，然後剎車盤、輪轂、油箱這些，包括發動機的零組件，來自大陸廠商會多些。不過，輪胎用的就是正新的。

事實上，張雪機車身上有台資廠商的助力，比如輪胎是「台灣正新輪胎」廈門廠為其量身打造；另一家台資廠商「納獅新材料」則為張雪摩托車零組件進行DLC塗層處理，能有效形成乾潤滑保護膜層，在耐磨損、抗腐蝕、導電導熱等性能上實現跨越式提升。

吳鍾發稱，在奪冠之後，張雪機車整體銷量翻了2至3倍，目前最大的市場就是在大陸國內，2025年的大陸國內銷量大概在25,000台，預計今年的國內銷量目標約六萬多輛。目前張雪機車在大陸全國有265家門店。

談及海外市場佈局，吳鐘發表示，去年在杜拜設置小部分試點，具體要看總公司安排，今年依舊以大陸國內市場為主，2026年下半年會持續加大對海外市場的發力。

大陸國產摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽中連續兩次奪得冠軍爆火，讓張雪機車成為消博會熱門展區之一。記者黃雅慧／攝影
大陸國產摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽中連續兩次奪得冠軍爆火，讓張雪機車成為消博會熱門展區之一。記者黃雅慧／攝影

跟張雪機車同在展館展示的還有賓利、藍寶堅尼、法拉利、杜卡迪等名車，不過張雪機車展區人氣相對旺。記者黃雅慧／攝影
跟張雪機車同在展館展示的還有賓利、藍寶堅尼、法拉利、杜卡迪等名車，不過張雪機車展區人氣相對旺。記者黃雅慧／攝影

杜拜 摩托車 大陸

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