長江存儲擬增建工廠 三廠投產後產能將增逾倍

大陸記憶體晶片企業長江存儲計劃在今年將建成一座工廠的基礎上，再建兩座工廠，三座工廠全部投產後，其產能將增加一倍以上。長江存儲並加強與本地供應商的合作。

路透引述知情人士報導，三座新工廠在全面運轉後，每座的產能將達每月10萬片晶圓。而長江存儲目前擁有兩座晶圓廠，合計產能約為每月20萬片。

知情人士稱，長江存儲位於武漢的第三座工廠預計將於今年稍晚開始運作，並在2027年前達到每月5萬片晶圓的產能。

目前廠房已建成，公司正進行設備安裝，其中超過50%的設備來自本土企業，包括用於晶片垂直堆疊的關鍵設備。

長江存儲也正進軍DRAM市場，消息人士稱，江存儲已向客戶送出低功耗DRAM（LPDDR）樣品，並預計在今年年底前獲得回饋，相關結果將作為其DRAM量產決策的依據。三座新工廠都將配置部分產能用於DRAM生產，具體比例取決於技術研發進展。

中國一直致力於降低對半導體等外國技術的依賴，自美國商務部於2022年將長江存儲列入實體清單後，公司已加強與本土供應商合作，例如半導體設備廠中微公司。

儘管其大部分銷售來自中國，根據瑞銀報告，長江存儲去年在全球NAND快閃記憶體市場的市占率為11.8%。其中，三星電子以30.4%的市占率領先，長江存儲與Sandisk市占率相同，並且與SK海力士（16%）、鎧俠（15.9%）及美光（13.3%）的差距不大。預測到2027年初，長江存儲的市占率將超過14%。

美國近日傳出擬透過《硬體技術管制多邊接軌法》（MATCH Act）全面限制對大陸出口核心半導體設備，陸媒分析，MATCH精準鎖定「光刻＋蝕刻」兩大核心設備，短期將使大陸先進設備獲取受阻、存量設備維護面臨挑戰，但同時也可能促進大陸國產設備研發與半導體產業自主化。