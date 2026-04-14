香港特首李家超：逾500家公司排隊來港上市

香港行政長官李家超今天說，目前有超過500家公司排隊來港上市，這些企業包括人工智慧、半導體、機器人、自動駕駛、生物科技等領域。

官方香港電台報導，李家超在滙豐全球投資峰會上致辭時作以上表示。他說，申請來港上市的企業中，有越來越多是新興科技產業。

李家超說，今年踏入第2季，全球局勢依然複雜多變，中東局勢持續影響市場情緒。不過，今年以來，香港金融市場表現依然強勁及活躍，3月港股日均成交額接近390億美元，較去年同期增長8%；截至3月底，香港IPO（首次公開發行）集資額超過140億美元，位居全球第一。

李家超還說，中國的「十五五」（2026至2030年）規畫支持香港發展成為國際金融、航運及貿易中心，在國家的支持下，香港能夠提供穩定及安全的商業環境，這是「其他國際中心難以比擬的」。

他表示，投資者正增加在香港的資產配置，視香港為資金避風港，同時中國大陸經濟穩步增長及大量優質公司來港上市，為他們提供豐富的投資機會。