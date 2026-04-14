中東戰事影響 大陸3月出口放緩5個月來最低

中國大陸本周經濟大事，是公布首季GDP數據，看點是經濟運行的「開局」是否穩當；大陸經濟的本月大事，則是下旬召開的中共中央政治局會議，除非緊急事變，這個會議定以「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」為題，看點是政策和工作重點的調整。

2026-04-14 14:17