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中東戰事影響 大陸3月出口放緩5個月來最低

中央社／ 上海14日電

中國海關總署今天發布3月進出口貿易總值統計資料。最新統計資料顯示，按美元計算，中國3月出口值年增2.5%，成長明顯放緩，較2月下跌37.1個百分點，創5個月來最低點。

中國海關總署最新統計資料顯示，按美元計算，3月進出口貿易總值年增12.7%，3月出口值年增2.5%，較2月下跌37.1個百分點，創5個月來最低點；3月進口值年增27.8%，較2月增加14個百分點。

中國進口重點商品量值表顯示，按美元計算，3月原油進口數量年減2.78%、3月天然氣進口數量年減10.64%。

路透社14日報導指出，中國3月出口明顯放緩，中國長期以來透過補貼、降價支持貿易，這部分飽受貿易夥伴批評。這波中東戰事導致燃料、運輸成本大幅上升，中國無法完全地避免戰事對於買家購買力構成的衝擊。

中國海關總署新聞發言人、統計分析司長呂大良今天上午在國新辦記者會上回應中東戰事對於3月進出口的影響。

呂大良表示，荷莫茲海峽（Hormuz Strait）是全球重要的貨物、能源通道，根據聯合國貿發會議報告，荷莫茲海峽承擔全球25%海運石油貿易、19%液化天然氣貿易、29%液化石油氣貿易、13%化學品貿易，屬於重要的海上運輸通道。

呂大良指出，中東戰事爆發後，燃料價格急遽上漲、持續高位，石油運輸成本也大增，這些因素正在透過供應鏈傳導，推高全球商品的生產與運輸成本，預計全球貨物貿易成長速度恐將大幅下滑。

對於3月進口值明顯成長，呂大良認為，這是出於中國主動開放超大規模市場，積極擴大進口，加強產業合作共贏，讓各國分享「中國機遇」。以第1季來看，東協歐盟等主要來源地分別占進口總值14.8%、9.1%；自非洲進口成長14.6%。

中東 東協 歐盟

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