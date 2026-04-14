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去化餘屋 大陸多地推跑馬拉松就送購房補貼

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
深圳市近日發生一起買屋民眾被保全噴辣椒水的事件。圖／取自微博
深圳市近日發生一起買屋民眾被保全噴辣椒水的事件。圖／取自微博

大陸房市持續低迷，各地為去庫存手段盡出。南京、無錫等市結合馬拉松賽事推出購房補貼與優惠，最高補助達人民幣10萬元（合約新台幣46萬元）；深圳則出現降價三成樓盤引發搶購，甚至發生保安噴辣椒水維持秩序的混亂場面。

綜合陸媒報導，南京市棲霞區政府12日舉辦2026年南京仙林半程馬拉松，當地官方微信眾公號在賽前通知，選手可憑賽事官方出具的對應憑證及本人有效身分證明，申請以下購屋補貼：報名選手人民幣2萬元、參賽選手6萬元、完賽選手10萬元。

無錫市住房和城鄉建設局上月也曾發布，為助力2026無錫馬拉松賽事，當地多個部門聯合全市43家房地產開發企業推出參賽選手專屬購房優惠活動。活動期間，參賽選手在無錫市區購買指定新建商品房，最高可享受人民幣8萬元優惠。

另一方面，深圳市卻發生一起買屋民眾被保全噴辣椒水的事件。深圳龍華區幸福城臻園樓盤3棟住宅樓13日開賣，由於售價比前一年降低三成，吸引眾多仲介和買家到現場排段，期間有保安對看房人群噴灑辣椒水，場面一度混亂。

一名在現場的房產仲介表示，一開始開發商說先到先得，很多人連夜排隊，有客戶的就會自願代排隊，早上進場時開發商說改為搖號（抽籤），而且還噴辣椒水，「排了一晚上白費不說，還被如此對待，的確不能理解」。

後來開發商出面表示，是現場兼職保安在維護秩序過程中，未經允許和授權私自攜帶辣椒水並使用。

大陸房地產市場持續不振。大陸國家統計局最新數據顯示，今年1-2月，大陸房地產開發投資人民幣9,612億元，年減11.1%，其中住宅投資人民幣7,282億元，年減10.7%。此外，房地產開發企業房屋施工面積、新建商品房銷售面積、房地產開發企業到位資金等數據也呈現下跌趨勢。

摩根士丹利近日指出，鑑於土地儲備減少，大陸房地產銷售額可能進一步下降，雖然開發商對現房市場表達中性看法，但預測2026年預售將平均按年下降12％。

大陸 人民幣 馬拉松

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