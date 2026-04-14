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英否決中國風電投資 北京：對雙邊經貿負面影響

中央社／ 上海14日電

英國政府不支持使用中國風電設備製造商明陽公司產品。中國商務部今天回應，英國以「國家安全」為由，有悖於開放、自由市場理念，將對雙邊經貿務實合作產生負面影響。

明陽智慧能源集團股份公司（Ming Yang SmartEnergy）擬投資15億英鎊（約新台幣630億元），在蘇格蘭建設英國最大、也是首個全產業鏈一體化風電機組製造基地；英國政府認為，相關產品構成國家安全風險，無法支持其產品參與英國離岸風電計畫。

中國商務部新聞發言人14日透過「答記者問」表示，有注意到英國有關聲明。

中國商務部新聞發言人指出，英國以國家安全為由，排除中國產品參與風電項目，這有悖於英國長期以來秉持的開放、自由市場理念。不利於英國地方經濟發展和民眾福祉提升，將對雙邊經貿務實合作產生負面影響，「中方對此堅決反對」。

中國商務部新聞發言人表示，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今年1月訪問中國時明確表示，願與中國加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，助力彼此經濟成長，為兩國人民帶來福祉，「希望英政府為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境，切實推進中英經貿領域務實合作，促進雙邊關係健康發展」。

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