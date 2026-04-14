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馬興瑞落馬10天後恒大案一審開庭 許家印當庭認罪

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
在中共中央政治局委員馬興瑞官宣落馬的十天後，恒大案一審也開庭審理，中國恒大集團董事局主席許家印當庭認罪悔罪。（路透）
在中共中央政治局委員馬興瑞官宣落馬的十天後，恒大案一審也開庭審理，中國恒大集團董事局主席許家印當庭認罪悔罪。（路透）

央視新聞報導，恒大集團、恒大地產及許家印案，一審4月13日至14日於廣東省深圳市中級人民法院開庭審理，中國恒大集團董事局主席許家印當庭認罪悔罪。一審開庭審理距許家印於2023年9月28日遭依法採取強制措施，已過了兩年半時間。

央視新聞指出，4月13日至14日，深圳市中級人民法院對深圳市人民檢察院提起公訴的被告單位恒大集團有限公司非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、欺詐發行證券、違規披露重要信息、單位行賄；被告單位恒大地產集團有限公司欺詐發行證券；被告人許家印非法吸收公眾存款、集資詐騙、違法發放貸款、違法運用資金、欺詐發行證券、違規披露重要信息、職務侵占、單位行賄一案進行公開開庭審理。

報導稱，庭審中，法庭主持控辯雙方圍繞指控的事實進行了法庭調查及法庭辯論，被告單位、許家印進行了最後陳述。許家印當庭表示認罪悔罪。法庭將擇期宣判。部分人大代表、政協委員，被告人親屬，集資參與人代表等旁聽了庭審。

早前網上有消息稱，中共中央政治局委員馬興瑞落馬部分原因也與恆大集團及許家印有關。中國恒大集團1996年由許家印創辦，總部位於深圳，曾是中國最大的地產公司。馬興瑞曾於2015年至2016年擔任深圳市委書記，隨後並任廣東省長。

新華社4月3日報導，馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

馬興瑞 許家印 央視

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