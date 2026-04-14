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跨界營銷新噱頭？ 選手跑完南京馬拉松 買房可補貼10萬

世界日報／ 中國新聞組╱北京14日電
2026南京半程馬拉松在南京生態科技島鳴槍起跑。(新華社)
2026南京半程馬拉松在南京生態科技島鳴槍起跑。(新華社)

中國房市整體持續下探，多地又有賣房新噱頭，中國多個城市向馬拉松參賽選手提供購房補貼，南京市棲霞區向完成馬拉松賽事的選手提供最高人民幣10萬元的購房補貼。

澎湃新聞報導，2026南京仙林半程馬拉松於12日上午舉行，有來自國內外1.2萬名跑者參與，整體完賽率約99%。賽事熱度之外，南京棲霞區推出的階段性購房補貼政策，也成為此次半馬的焦點。

此前「南京棲霞發布」微信公眾號發布「棲霞有好房 仙馬有好禮，專屬購房補貼政策問答」一文，目前該內容已無法查看，但「南京市棲霞區人民政府辦公室」微信公眾號仍保留相關活動訊息。

該文指出，此次購房補貼適用對象為2026南京仙林半程馬拉松有效報名、實際參賽、完賽的選手，憑賽事官方出具的憑證及參加者有效身分證明，可申請補貼。補貼額分為報名選手2萬元、參賽選手6萬元、完賽選手10萬元。棲霞區住建局9日證實消息，指出補貼僅適用於參與活動的地產商旗下、位於棲霞區的14個樓盤。

此次補貼限每名選手只能購買一間住房，有效期為今年4月12日至5月31日。

報導表示，近期中國不同地方也出現將體育賽事與購房優惠結合的促銷模式。據不完全統計，江蘇無錫、江蘇鹽城、陜西西鹹新區、湖北十堰、湖北荊州等多地，已推出過類似的馬拉松參賽選手購房補貼政策。

以湖北荊州為例，「荊州發布」3月26日發布消息，成功報名2026荊州馬拉松的選手於3月27日至4月10日期間，購買此次活動合作的建案，即可直接抵扣1萬元房款。與該活動合作的房企有19家。

界面新聞引述分析稱，這種「體育+地產」跨界營銷，旨在將馬拉松帶來的龐大「流量」轉化為樓市潛在的「留量」。新京報評論則指出，「跑馬拉松送購房補貼」背後，是當地樓市去化壓力，也是城市促進文旅體商融合的縮影，此舉本質上是樓市調整期的短期引流手段，但其拉動、轉化效果仍有待驗證。

中國房市不振。據中國國家統計局2月公布，一線、二線、三線城市新建商品住宅售價年減幅度都擴大。1至2月，全國房地產開發投資額年減11.1%，新建住宅銷售額年減更達21.8%。

北京市通州區一售樓處。 (中新社)
北京市通州區一售樓處。 (中新社)

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