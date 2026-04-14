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英國政府否決中國風機投資計畫 陸商務部表達堅決反對

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸新能源設備大廠「明陽智能」投資計畫遭英國政府以國家安全為由否決，大陸商務部表達堅決反對。（美聯社）
大陸新能源設備大廠「明陽智能」投資計畫遭英國政府以國家安全為由否決，大陸商務部表達堅決反對。（美聯社）

大陸新能源設備大廠「明陽智能」（Ming Yang Smart Energy）計畫在蘇格蘭高地開設英國最大風力發電機製造廠，日前遭英國政府以存在國家安全風險為由否決。大陸商務部今日透過新聞稿表達堅決反對，並稱此舉將對中英雙邊經貿務實合作產生負面影響。

據BBC早前報導，明陽智能計畫斥資15億英鎊（約合新台幣640億元），在奈恩（Nairn）附近的阿德西爾港（Ardersier Port），興建英國最大、也是首個全產業鏈一體化風電機組的製造基地，預計可為當地創造1,500個就業機會。

明陽智能全稱為「明陽智慧能源集團股份公司」，官網介紹，該公司成立於2006年，總部位於廣東中山，專注於新能源高端裝備研發與製造，業務涵蓋風、光、儲、氫等清潔能源開發運營、高端裝備的研發與製造及工程技術服務領域，位居中國企業500強和全球新能源企業500強前列，在全球海上風電領域創新排名第一，風電市場占有率排名全球前三，2025年海上風電新增裝機量全中國排名第二。

明陽智能目前在中國大陸擁有20多個生產基地，並在亞洲、歐洲、美洲等60多個國家開展新能源技術合作和業務。2025年前三季，明陽智能實現營收人民幣263.04億元，年比增長29.98%；淨利7.66億元，減少5.29%。

針對明陽智能投資計畫，英國政府日前表示，經審慎評估，認為該廠生產的渦輪機不適用於英國海上風電項目，無法予以支持，強調須在歡迎符合國家利益的投資的同時，保障國家安全與供應鏈韌性。

對於明陽智能英國投資計畫受挫，大陸商務部14日發布新聞稿稱，注意到英方有關聲明。新聞稿指出，英方以「國家安全」為由排除中國產品參與其風電項目，有悖於英方長期以來秉持的「開放、自由」的市場理念，不利於英國地方經濟發展和民眾福祉的提升。

大陸商務部表示，英國首相施凱爾今年1月訪華時曾明確表示，英方願與中方加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，助力彼此經濟增長，為兩國人民帶來福祉。希望英政府為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境，切實推進中英經貿領域務實合作，促進雙邊關係健康發展。

經濟發展 大陸 蘇格蘭

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