陸首季出口增11.9% 綠色產品出口強勁但中東變數浮現

大陸海關總署最新數據顯示，大陸今年一季進出口超過人民幣11兆元（合約新台幣51兆元），為歷史同期首次，季度增速為近5年最高。民營企業占比持續提升，綠色產品出口成為主要動能。不過中東衝突影響逐漸浮現，3月對中東貿易轉為下滑。

大陸海關總署副署長王軍於今早舉行的新聞發布會上介紹，大陸今年第一季貨物進出口11.84兆元（人民幣，下同），年增15%。其中，出口6.85兆元，增長11.9%；進口4.99兆元，增長19.6%。

從經營主體來看，民營企業進出口增長16.2%至6.78兆元，佔進出口總值比重進提升至57.3%，外商投資企業進出口增長16.1%至3.47兆元，國有企業進出口增長8%至1.56兆元。

從出口市場來看，對一帶一路、東協、拉美和非洲等地區的出口皆出現增長。對共建一帶一路國家進出口6.06兆元，增長14.2%，佔進出口總值51.2%。對東協、拉美進出口均增長15.4%，對非洲進出口增長23.7%。對亞太經濟合作（APEC）其他經濟體進出口增長13.4%。

出口產品中，機電產品4.34兆元，增長18.3%，佔出口總值63.4%，比去年同期提升3.5個百分點。其中，電動車、鋰電池、風力發電機組及其零件等綠色產品出口分別增長77.5%、50.4%、45.2%。

王軍表示，一季度進出口快速增長，為全年外貿穩定增長打下堅實基礎。同時也要看到，外部不確定、不穩定的因素仍然較多，國際地緣政治衝突對全球產業鏈供應鏈的影響還在複雜演化。

新聞發布會現場有媒體詢問「伊朗戰事對中國3月進出口的影響如何」，大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良僅表示，3月大陸對中東地區的進出口也由前兩個月的增長轉為下降。

路透近日對50位經濟學家進行調查，預估大陸3月出口增速放緩。不過目前大陸海關總署的統計數據僅停留在2025年11月，而今天召開的新聞發布會主要針對第一季的數據，因此未能查詢到三月進出口表現，以及哪些進出口商品的類別出現下跌現象。

此外，上述路調查結果顯示，在出口表現強勁帶動下，大陸經濟在第一季可能有所回升，GDP增長預計為4.8%。但隨著中東危機可能壓縮企業利潤並削弱海外需求，2026年其餘時間的經濟增長預計將降溫。若中東衝突持續，中國作為經濟增長重要支柱的出口可能出現疲軟。