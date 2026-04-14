比亞迪深圳一車庫起火 火勢已撲滅、無人員傷亡

「川建國」是中國大陸網友對美國總統川普起的戲謔式綽號，諷刺川普一些原是要遏制中國的作法，最終卻反而助力大陸的「建國偉業」。最近，川普又「立功」了。2月28日，美國攜手以色列對伊朗發動軍事襲擊，這場突如其來的戰爭擾亂了全球經濟，卻意外為中國解決了不少經濟上「老大難」問題。

2026-04-14 07:00