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比亞迪深圳一車庫起火 火勢已撲滅、無人員傷亡

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
比亞迪深圳坪山工廠14日凌晨傳出火警，大量濃煙一度直竄天際。比亞迪最新回應稱，該車庫為試驗及報廢車輛專用停放區。（圖／取自微博）
比亞迪深圳坪山工廠14日凌晨傳出火警，大量濃煙一度直竄天際。比亞迪最新回應稱，該車庫為試驗及報廢車輛專用停放區。（圖／取自微博）

大陸汽車大廠比亞迪位於深圳的一處工廠今日凌晨傳出火警，據大陸官方通報，目前火勢已撲滅，沒有人員傷亡。比亞迪最新回應表示，該車庫為試驗及報廢車輛專用停放區。

綜合網上訊息及港媒報導，4月14日，多名網友稱，深圳比亞迪坪山工廠出現火災。網友拍攝的影片顯示，現場濃煙滾滾，火勢明顯。

同時，「比亞迪公司起火」也登上微博熱搜。另有網友今早稱，附近的學校及店家均已停課停班。

坪山區消防救援局14日早上8點半公告，2026年4月14日2時48分，坪山區馬巒街道一立體車庫發生火情，市區兩級應急、消防等部門第一時間趕赴現場處置。火勢已撲滅，沒有人員傷亡。

第一財經報導，比亞迪最新回應表示，「今日凌晨，我司坪山園區一立體車庫發生火情，該車庫為試驗及報廢車輛專用停放區。目前，火勢已撲滅，無人員傷亡」。

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