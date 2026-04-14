威逼內地團友購物 香港1旅行社被釘牌

香港日月星旅行社和一名導遊涉威逼內地入境旅行團購物，旅遊業監管局13日首次引用旅遊業條例，撤銷涉事旅行代理商及導遊的牌照。旅監局表示，將繼續跟進調查案件中相關人士的違規行為，不排除採取進一步紀律制裁或檢控行動。

大公報報導，13日下午涉事旅行社尖沙咀的辦事處大門已用紙皮封上，無人應門，電話亦無人接聽。

旅遊業界相信強迫購物只屬個別事件，但相關事件「一單都嫌多」，必須採取零容忍態度，相信旅監局的除牌決定可對業界的害群之馬起到阻嚇作用。

旅監局早前就四宗涉及內地入境旅行團參與者涉嫌被威逼購物的個案展開主動調查。調查發現，涉事旅行代理商日月星旅行社於1月至3月期間，在接待有關內地入境旅行團時，未有採取一切合理的步驟，以確保入境旅行團的任何參與者不會受制於威逼購物。

此外，調查亦發現涉事導遊曲華於3月接待相關旅行團時，在前往購物點的車程途中發表不當言論為難旅客，以及威脅不消費的旅客須補回團費差額等。

涉事的日月星旅行社位於尖沙咀漢口中心，該公司沒有招牌，但同層水牌仍有標示，玻璃正門已用紙皮和紙張完全封住，透過紙張縫隙可知內裡仍亮燈，惟記者按門鈴無人應答，撥打旅行社電話亦未有人接聽。大廈的保安員稱，該旅行社平時會有人出入，惟未知其發生何事。

據了解，涉事旅行團是低價購物團，購物點與旅行社是合作夥伴。

旅監局昨日表示，在考慮調查結果後，認為該等旅行代理商的不作為及導遊的言論，實質上令旅客受制於威逼購物，屬於嚴重違反牌照條件，涉事的旅行代理商及導遊嚴重損害香港旅遊業界的聲譽。

旅議會總幹事楊淑芬表示，威逼購物要採取零容忍態度，認為今次除牌決定合理，對業界可起到阻嚇和警示作用，相信今次只屬個別事件，不會影響整體旅客來港意欲。她透露，涉事旅行團的行程包括去珠寶行、首飾行和藥房。