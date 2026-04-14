百隊競技…人形機器人半馬 19日北京登場

二○二六北京亦庄半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松將於四月十九日登場。賽前測試已於四月十一日晚間至四月十二日凌晨，在北京經濟技術開發區（亦庄）舉行。此次測試以「全流程、全要素」為主軸，模擬賽道通行、流程調度、設備協同及應急保障等核心場景，為正式賽事進行實戰化演練。

央視報導，本屆賽事規模較去年明顯擴大，參賽隊伍數量已超過一百支，成長近五倍，涵蓋自主導航與遙控兩大類型，其中自主導航隊伍占比接近四成。無論參賽數量、技術類型或測試範圍，均創歷史新高，需透過全流程演練強化各環節銜接、磨合團隊，以確保賽事順利運作。

在技術創新方面，自主導航技術首次大規模應用，成為本屆賽事一大亮點與挑戰。機器人在複雜多變的環境中，須即時進行環境感知與決策，對運算能力構成高度挑戰；同時，長距離賽事也對續航與能源管理能力提出嚴格考驗。

此外，動態平衡與步態控制也是關鍵技術之一。機器人在高速奔跑或急轉彎時，需持續維持動態平衡，並進行毫秒級姿態校正與步態調整，以避免因重心偏移而跌倒。

報導稱，本次演練亦首次依照二十一點○九七五公里半程馬拉松正式路線進行規畫，依循正賽時間節點、賽道規則與保障體系，涵蓋城市主幹道與生態公園等不同場景，並同步檢驗技術競賽與後勤保障環節。透過全鏈條壓力測試，排查潛在問題並優化流程細節。

報導指，隨著技術進步，機器人短距離速度已顯著提升，部分參賽隊伍預估，未來半程馬拉松成績有望接近人類菁英選手水準。十九日賽事正式鳴槍後，將進一步帶動人形機器人產業發展，加速相關技術由實驗室走向實際應用。