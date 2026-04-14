快訊

美國封鎖荷莫茲海峽 川普：伊方致電迫切希望達成協議

李貞秀遭開除失立委資格！民眾黨揭要錢才願辭 李澄清：顧全大局不打官司

聽新聞
0:00 / 0:00

聚焦精品…海南消博會 首設台灣展區

聯合報／ 特派記者黃雅慧／海南報導
海南省統戰部長尹麗波（左一）、大陸國台辦副主任潘賢掌（左二）、台灣商業總會理事長許舒博（左三）十三日一起在台灣展區巡展。記者黃雅慧／攝影
海南省統戰部長尹麗波（左一）、大陸國台辦副主任潘賢掌（左二）、台灣商業總會理事長許舒博（左三）十三日一起在台灣展區巡展。記者黃雅慧／攝影

第六屆中國國際消費品博覽會（消博會）昨在海南海口開幕，今年首設台灣特色展區，有二十多家台企參展，台灣商總理事長許舒博在開館儀式上表示，希望這是一個起點，將來在各省市的展覽時，還會有更多廠商進駐參展。

在舞獅的鑼鼓聲下，台灣特色展區在國際館開幕，參展商來自生物科技、糕餅、調料、毛巾與高粱等。此前隨著兩岸關係緊張加上疫情影響，台灣組團到大陸參加展會逐步收縮，至二○二五年北京服貿會開始設立台灣展區。

台灣商總理事長許舒博表示，這次是台灣商總首次組團參展，共有二十家精品店家，具有台灣各種特色，包括茶葉、生物科技與糕餅等，希望這個是一個起點，將來在各省市的展覽時，還會有更多的廠商能進駐、參展。

許舒博稱，日前大陸發布的十大對台政策中，多項都跟商總密切相關，希望將來能逐步落實，對台灣優質的產品進駐大陸是一個很大的幫助。

第六屆消博會台灣特色展區十三日進行開幕儀式。記者黃雅慧／攝影
第六屆消博會台灣特色展區十三日進行開幕儀式。記者黃雅慧／攝影

大陸國台辦副主任潘賢掌表示，本屆消博會首次設立台灣特色展區，正是依託消博會國家級展會的平台優勢，搭建兩岸消費領域交流合作新平台，助力台商台企共享海南自貿港的發展機遇，讓更多台灣好品走進大陸，鏈接世界。今年有二十家台企踴躍參展，攜二十四個品牌入駐台灣特色展區，既充分展示了台灣消費產業特色與發展活力，又充分體現台灣工商界對大陸市場的堅定信心。

潘賢掌說，此次消博會台灣特色展區的啟動，恰逢中共中央台辦發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，具有很強的示範帶動作用，希望大家能夠趁政策利好東風，發揮自身優勢，實現自身更好的發展。大陸將持續發布實施惠及台胞台企的各項政策舉措，支持台企扎根大陸發展。

消博會為大陸今年舉辦的首場國家級展會，也是大陸唯一以消費精品為主題的國家級展會及亞太地區規模最大的消費精品展。今年主賓國為加拿大，主賓省區為上海

第六屆消博會舉辦時程為四月十三日至十八日，主會場設置在海南國際會展中心，內設八大展館，匯聚全球頂尖的新潮消費品。兩個分展區分別為設在三亞市的國際遊艇分展區和設在瓊海市的國際健康消費分展區。有來自六十多個國家和地區的超過三千四百個品牌參展，集中呈現綠色、健康、數位、智能等新型消費領域的精品、新品。

上海 大陸 兩岸

延伸閱讀

第六屆消博會開幕 何立峰：堅定實施擴大內需戰略

消博會參展台商盼拓展在陸市場 最關注這項

車用零配件電子展 鴻海東元華城動能秀競品

亞洲潛水展觀光署新加坡設展 推潛旅美景瞄準東南亞市場

相關新聞

消博會登場 首設台灣展區

第六屆中國國際消費品博覽會（消博會）昨在海南開幕，今年首設台灣特色展區，有廿家台企參展，台灣商總理事長許舒博在開館儀式上表示，希望這是起點，將來在各省市的展覽時，還會有更多廠商進駐參展。

百隊競技…人形機器人半馬 19日北京登場

二○二六北京亦庄半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松將於四月十九日登場。賽前測試已於四月十一日晚間至四月十二日凌晨，在北京經濟技術開發區（亦庄）舉行。此次測試以「全流程、全要素」為主軸，模擬賽道通行、流程調度、設備協同及應急保障等核心場景，為正式賽事進行實戰化演練。

壯大優質民企 北京推出34項措施

根據北京市發展和改革委員會消息，「北京市促進民營經濟高質量發展二○二六年工作要點」（工作要點）印發實施，聚焦關鍵領域和民營企業發展關切，推出三十四項措施為民營經濟高質量發展賦能。

聚焦精品…海南消博會 首設台灣展區

第六屆中國國際消費品博覽會（消博會）昨在海南海口開幕，今年首設台灣特色展區，有二十多家台企參展，台灣商總理事長許舒博在開館儀式上表示，希望這是一個起點，將來在各省市的展覽時，還會有更多廠商進駐參展。

68家京津冀科創企業 拚落戶香港

六十八家來自京津冀地區的科創企業十二日在香港與香港北京高校校友聯盟、香港數碼港、香港科技園等機構簽署在港發展合作備忘錄，為企業落戶香港、拓展國際市場及深化科研合作搭建對接平台。

第六屆消博會開幕 何立峰：堅定實施擴大內需戰略

第六屆中國國際消費品博覽會暨「購在中國」國際消費季啟動儀式13日在海口舉行，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理何立峰現場致辭並宣布本屆展會啟動，並稱將堅定實施擴大內需戰略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。