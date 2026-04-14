68家京津冀科創企業 拚落戶香港

六十八家來自京津冀地區的科創企業十二日在香港與香港北京高校校友聯盟、香港數碼港、香港科技園等機構簽署在港發展合作備忘錄，為企業落戶香港、拓展國際市場及深化科研合作搭建對接平台。

中新社報導，上述備忘錄簽署活動是在當天開幕的二○二六第三屆香港世界青年科學大會暨香江諾貝論壇上進行。

香港特區行政長官李家超出席開幕式並致辭表示，大陸十五五規劃綱要支持香港建設國際創新科技中心。作為超級聯繫人與超級增值人，香港以開放透明的營商環境、與國際接軌的普通法體系等優勢，為世界各地的科創企業經營者與投資者搭建良好的平台。

大會開幕式上亦舉行亞歐科技創新發展與合作國際聯盟成立啟動儀式。香港特區政府創新科技及工業局局長孫東表示，聯盟的成立將進一步增強香港在科創方面「內聯外通」的優勢。作為國際化都市，香港將努力促成更多國際組織在此成立。

本屆香江諾貝論壇匯聚八位諾貝爾獎得主與一位圖靈獎得主，他們與來自世界各地的科創領域專家學者和行業代表，圍繞人工智能、生物醫藥等領域展開討論。

二○○一年諾貝爾生理學或醫學獎得主蒂姆·亨特（Tim Hunt）表示，香港是一個充滿活力的城市，其創新能力、科研水平均處於上升階段。他認為，香港具有成為國際創新科技中心的能力與潛力。