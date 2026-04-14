聽新聞
0:00 / 0:00
壯大優質民企 北京推出34項措施
根據北京市發展和改革委員會消息，「北京市促進民營經濟高質量發展二○二六年工作要點」（工作要點）印發實施，聚焦關鍵領域和民營企業發展關切，推出三十四項措施為民營經濟高質量發展賦能。
中新社報導，工作要點提到，北京將完善新業態新領域市場准入制度，探索更加高效便捷的准入機制，優化審批服務，研究開展指導式、互動式行政許可模式，提高市場准入效能；發布促進民間投資發展的若干措施，在項目參與、資金和政策支持、要素保障、融資服務等方面推出一批創新舉措。
根據工作要點，北京將強化民營企業科技創新主體地位，健全企業常態化參與科技創新決策機制。
工作要點指出，北京將為民營企業創新提供有利條件，制定場景培育開放大規模應用工作方案，支持政府機關、事業單位、在京央國企等向民營企業開放更多場景，牽引更多新技術新產品應用。北京將培育壯大優質民營企業梯隊，鼓勵各類所有制企業圍繞創新鏈產業鏈供應鏈建立長期合作關係，鼓勵龍頭企業通過股權投資、資源共享、渠道共用、要素開放等方式帶動中小微企業深度融入創新鏈產業鏈。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。