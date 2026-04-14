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壯大優質民企 北京推出34項措施

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據北京市發展和改革委員會消息，「北京市促進民營經濟高質量發展二○二六年工作要點」（工作要點）印發實施，聚焦關鍵領域和民營企業發展關切，推出三十四項措施為民營經濟高質量發展賦能。

中新社報導，工作要點提到，北京將完善新業態新領域市場准入制度，探索更加高效便捷的准入機制，優化審批服務，研究開展指導式、互動式行政許可模式，提高市場准入效能；發布促進民間投資發展的若干措施，在項目參與、資金和政策支持、要素保障、融資服務等方面推出一批創新舉措。 　

根據工作要點，北京將強化民營企業科技創新主體地位，健全企業常態化參與科技創新決策機制。

工作要點指出，北京將為民營企業創新提供有利條件，制定場景培育開放大規模應用工作方案，支持政府機關、事業單位、在京央國企等向民營企業開放更多場景，牽引更多新技術新產品應用。北京將培育壯大優質民營企業梯隊，鼓勵各類所有制企業圍繞創新鏈產業鏈供應鏈建立長期合作關係，鼓勵龍頭企業通過股權投資、資源共享、渠道共用、要素開放等方式帶動中小微企業深度融入創新鏈產業鏈。

北京 供應鏈

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