壯大優質民企 北京推出34項措施

第六屆中國國際消費品博覽會（消博會）昨在海南海口開幕，今年首設台灣特色展區，有二十多家台企參展，台灣商總理事長許舒博在開館儀式上表示，希望這是一個起點，將來在各省市的展覽時，還會有更多廠商進駐參展。

2026-04-14 04:37