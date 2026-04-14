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消博會登場 首設台灣展區

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／海南13日電
第六屆消博會台灣特色展區13日進行開幕儀式。記者黃雅慧／攝影
第六屆消博會台灣特色展區13日進行開幕儀式。記者黃雅慧／攝影

第六屆中國國際消費品博覽會（消博會）13日在海南海口開幕，今年首設台灣特色展區，有20多家台企參展，台灣商總理事長許舒博表示，希望這是一個起點，將來在各省市的展覽的時候，還會有更多台企進駐、參展。

台企參展商來自生物科技、糕餅、調料、毛巾與高粱酒等。隨著兩岸關係緊張加上疫情影響，台灣組團到大陸參加展會近年逐步收縮，然而，2025年北京服貿會開始設立台灣展區。

許舒博表示，這次是台灣商總首次組團參展，共有20家精品店家，具有台灣各種特色，包括茶葉、生物科技與糕餅等。

大陸國台辦副主任潘賢掌表示，本屆消博會首次設立台灣特色展區，正是依託消博會國家級展會的平台優勢，搭建兩岸消費領域交流合作新平台，助力台商台企共享海南自貿港的發展機遇。

潘賢掌稱，此次消博會台灣特色展區的啟動，恰逢中共中央台辦授權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，具有很強的示範帶動作用，他希望大家能夠趁政策利多東風，發揮自身優勢，大膽試大膽闖，實現自身更好的發展。

消博會為大陸2026年舉辦的首場國家級展會，也是大陸唯一以消費精品為主題的國家級展會及亞太地區規模最大的消費精品展。

許舒博 大陸 兩岸

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