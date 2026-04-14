陸AI伺服器市場大爆發 估2026年規模上看1.6兆元

隨著生成式AI、大模型商業化加速落地，大陸AI伺服器市場需求持續爆發。據中商產業研究院統計，2024年與2025年大陸AI伺服器市場規模分別約達人民幣1,607億元、2,500億元，預計2026年將進一步增長至人民幣3,500億元（約新台幣1.63兆）。

大陸企業積極布局AI伺服器產業鏈，截至12日，本月內共有14家A股上市公司公布其發展狀況。比如伺服器大廠浪潮信息發布的2025年財報顯示，得益於行業景氣度持續，去年營收高達人民幣1,647億元，年增超43%。主要在於大模型時代，各界AI伺服器等算力需求有增無減。

AI伺服器指的是專為AI應用設計的高性能計算機設備，能夠支持大規模數據處理、模型訓練、推理計算等複雜任務。

證券日報報導，深圳市灣眾管理諮詢首席經濟學家邱思甥表示，AI伺服器市場正處於技術驅動與需求拉動雙重作用下的高速成長期，其核心驅動力有二：一方面，AI大模型迭代升級加速，參數規模持續突破，疊加各類AI技術演進，大幅提升AI伺服器的記憶體、算力需求，推動採購需求剛性增長；另一方面，AI技術向多行業深度滲透，進一步拓寬了AI伺服器的市場空間。

此外，爆發式增長的需求，正沿著AI伺服器產業鏈自上而下傳導，從上游核心組件供應，到中游整機集成製造，再到下游多元應用場景落地。

在上游核心元件供應領域，記憶體與光互聯領域成為需求缺口最大的環節，比如光通訊模組正加速向1.6T、3.2T代際升級，CPO（共同封裝光學）等先進技術快速崛起。

AI算力需求強勁驅動，大陸光通信龍頭企業中際旭創去年業績爆發式增長，全年營收人民幣382億元，年增60.25%，歸屬上市公司股東的淨利潤達人民幣107.97億元，年增108.78%，營收與淨利潤均創下歷史新高，1.6T光模組產品也於報告期內成功批量交付。

同時，下游應用場景不斷拓寬，除了互聯網大廠、雲服務商的大規模採購，金融、製造、醫療等傳統行業加速AI轉型，成為AI伺服器新的增長來源。

以Katherine Murphy為首的高盛分析師團隊近日發布報告稱，企業正從AI的「概念驗證（PoC）」階段轉向未來12-24個月的正式系統部署，這主要由兩項新技術推動，分別是以OpenClaw為代表的自主AI代理，以及谷歌TurboQuant記憶體壓縮算法。

廣州漢馬私募基金管理有限公司總經理伍錫軍分析，相關產業鏈企業積極擴產以填補需求缺口，主動搶抓市場機遇。包括光通訊組件、印刷電路板（PCB）、記憶體等產業鏈環節企業正加快產能釋放，部分企業訂單排期已延續至下半年。