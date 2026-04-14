寧德股價飆 市值創高

寧德時代股價再創歷史新高，昨（13）日盤中A股一度突破每股人民幣433元，H股亦同步走高，帶動A+H市值突破人民幣2兆元。

截至昨日收盤，其A股股價為每股人民幣427.13元，市值為人民幣1.97兆元；港股股價則為每股港幣682.5元，港股市值為港幣1,064億元。

大陸工信部等四部門近日聯合召開動力及儲能電池行業企業座談會，核心議題就一個：別再打價格戰。此前產能過剩、低價競爭嚴重壓制龍頭企業定價權，此次會議明確抵制內捲式競爭，龍頭企業的利潤空間有望修復。

公開資料顯示，寧德時代去年動力電池全球市占率39.2%，連續九年第一；儲能電池市占30.4%，連續五年居首。而上述會議重點提及的儲能，正是寧德時代2025年業績增長的重要引擎。

此外，寧德時代近日以人民幣41億元戰略投資中恒電氣，認購其控股股東49%股權，雙方將圍繞綠色ICT基礎設施、交通電動化、新型電力系統（算電協同）等領域開展業務合作。這一步，恰好補上寧德時代在資料中心末端電力轉換能力上的短缺。

然而，財聯社引述知情人士透露，寧德時代正在考慮在香港出售股份籌集最多50億美元資金，該公司也考慮發行可轉換債券，以滿足部分融資需求。