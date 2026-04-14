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小紅書將推跨境電商平台

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

被譽為「中國版的 Instagram」社群平台小紅書跨境電商布局迎來新進展。陸媒引述接近公司人士稱，其跨境電商平台Redshop擬於6月正式上線。

科創板日報指，接近小紅書人士透露，Redshop將於2026年6月上線，意味小紅書由「商家出海」邁向「平台出海」新階段，完善全球化布局。

據悉，Redshop初期採定向邀約模式，篩選種子商家，涵蓋非遺手工、特色工藝等中國文化品類，後續擴展至更多類目。首批市場鎖定香港、澳門及美國、英國、澳洲、加拿大、新加坡、馬來西亞等地。

為支撐全球化戰略，小紅書已提前調整組織架構。今年2月底成立rednote部門負責國際化業務，並由電商營運核心成員銀時接手Redshop建置與營運，其曾歷任直播業務、社區生態及電商營運負責人。

另外，小紅書早於2025年3月啟動「電商出海領航計畫」，向部分大陸賣家開放內測，透過千帆後台完成商品展示與交易，首期覆蓋美國、香港及澳門市場。

有商家指，該計畫主要用於跑通跨境履約與交易鏈路，小紅書提供流量、物流、支付及本地化營運支持，屬於「商家出海」測試階段。此次Redshop則進一步產品化與體系化，升級為完整交易生態。

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