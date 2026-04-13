第六屆消博會開幕 何立峰：堅定實施擴大內需戰略

第六屆中國國際消費品博覽會暨「購在中國」國際消費季啟動儀式13日在海口舉行，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理何立峰現場致辭並宣布本屆展會啟動，並稱將堅定實施擴大內需戰略。

去年消博會啟動儀式的領導高層為大陸國家副主席韓正。今年消博會開幕儀式上，媒體為定向邀請，在上午啟幕儀式結束後，直到下午1點才陸續開放展商、媒體進場。

新華社報導，何立峰致詞表示，中國將堅定實施擴大內需戰略，以科技創新引領產業升級，推動高質量發展、擴大高水平開放，持續激發市場潛力和消費活力，以中國式的新發展為世界經濟增長注入更多確定性和新動能。歡迎各國企業充分利用消博會等平台，積極參加「購在中國」國際消費季活動，繼續深耕中國市場，共享中國發展機遇。

何立峰指出，海南消博會作為全球消費精品展示交易平台已成為海南自由貿易港建設的一張靚麗名片，也成為中國與世界共享市場機遇的重要平台。

啟動儀式後，何立峰會見中加經濟財金戰略對話加方聯合牽頭人、加拿大國際貿易部長馬寧德·西杜，雙方就下一步開展中加經貿合作交換了看法。何立峰還實地考察了海南自貿港一站式飛機維修產業基地。

本屆消博會展期為13日至18日，以「開放引領全球消費，創新驅動美好生活」為主題，展覽面積達14.3萬平方公尺。展會圍繞「新、奇、特、酷」消費精品主題，集中呈現綠色、健康、數字、智能等新型消費領域的精品新品。

消博會自2021年首次舉辦以來，持續匯聚全球優質消費資源、各國時尚名品、行業領軍企業。前五屆消博會已累計吸引92個國家和地區的3,800多家企業、超過1.2萬個品牌參展。

第六屆中國國際消費品博覽會13日正式開展。記者黃雅慧／攝影

第六屆中國國際消費品博覽會暨「購在中國」國際消費季啓動儀式13日在海口舉行。圖取自中國日報網