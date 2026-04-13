消博會參展台商盼拓展在陸市場 最關注這項

第六屆消博會13日在海南開幕，會展首設台灣特色展區，部分參展台商表示，關注到中共中央日前推出的惠台政策，多數台企關注「駐華註冊編號」（又稱：在華註冊編號）便利未來能順利落實，也希望消博會這個平台能夠開啟他們更廣闊的市場。

駐華註冊編號通常是指‌境外企業（尤其是食品生產企業）在大陸依法註冊後，由相關監管部門（如海關總署）賦予的唯一識別編號‌，用於標識其在中國市場的合法經營資格和產品備案資訊。

台灣商總理事長許舒博稱，十項惠台政策中第五項、第六項、第七項、第八項、第十項都與商總有關，不管是食品零售、農漁產品與觀光旅遊等都涵蓋在商總業務，重點在於將來如何落實，並達到功效。他表示回台後會找所有商會討論，必要時實行辦法細則，「因為現在只是一個框架」。

許舒博指出，現下較大的困難與挑戰是如何申請駐華註冊編號（指大陸海關總署給予已獲註冊進口食品境外生產企業的編號）。他表示，近期與海南省長官、台辦長官進行交流，也跟他們明白說明，商總樂意去扮演這個角色去跟他們談，然後提供正確的資訊，甚至於管道窗口給台灣企業。

首度參展消博會的睿驊生技總經理虞彩驊表示，雖然他有20多年在陸參展經驗，但多參加美博會，這次首度參展，希望能夠鏈接到大陸好的跨境電商平台通路，相信電商平台是成熟渠道，因為量體很大，她樂觀其成。她也表示，她產品都是有進口准證，但辦證不易，也花了一年多，雖然困難，但都通過。

維義事業市場部協理胡聖堃表示，他關注到推進兩岸交流十條中關於便利台灣商品進陸的審核，畢竟進到大陸市場，還是需要確認是否能進口，駐華編號之前就發生審批慢的情事，所以對惠台十條當然樂見其成。他表示，他們在台灣做出口碑後，這次到消博會希望可以拓展市場。

今年第三年參展的鈺程貿易總經理、海南鈺程跨境貿易董事長許弘霖表示，在推進交流十項政策中，他注意到第七項「為符合台灣食品生產企業在大陸註冊及大陸及台灣食品輸入大陸提供便利」，他表示大陸方面要取得駐華註冊編號很不容易，他這些年也累計經驗，也表示願意給台企在相關業務上協助。

對於持續參展消博會的意義，許弘霖表示，消博會是金字招牌，因為消博會參展的產品審核很嚴格，因此產品能進到消博會代表是精品，有品牌力在，消費者對於消博會展示的產品會比較有信心。他認為在大陸參加會展要有耐心，要持續投入，他分享他有朋友連續參展第三年接到大單，而這也考驗廠商的耐力與實力。