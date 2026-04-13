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第六屆消博會開幕 今年首設台灣特色展區…20多家台企參展

聯合報／ 記者黃雅慧／海南即時報導
參展台商與嘉賓大合影。記者黃雅慧／攝影
參展台商與嘉賓大合影。記者黃雅慧／攝影

第六屆消博會13日在海南海口開幕，今年首設台灣特色展區，有20多家台企參展，台灣商總理事長許舒博在開館儀式上表示，希望這是一個起點，將來在各省市的展覽的時候，還會有更多的廠商能進駐、參展。

在舞獅的鑼鼓聲下，台灣特色展區在國際館13日下午正式開幕，參展商來自生物科技、糕餅、調料、毛巾與高粱等。隨著兩岸關係緊張加上疫情影響，台灣組團到大陸參加展會逐步收縮，近年2025年北京服貿會開始設立台灣展區。

台灣商總理事長許舒博表示，這次是台灣商總首次組團參展，共有20家精品店家，具有台灣各種特色，包括茶葉、生物科技與糕餅等，希望這個是一個起點，將來在各省市的展覽的時候，還會有更多的廠商能進駐、參展。

許舒博稱，日前頒布的十大惠台政策里，第五、六、七、八、十項都跟商總密切相關，希望將來能逐步落實，對台灣的優質的產品進駐大陸是一個很大的幫助。

大陸國台辦副主任潘賢掌表示，本屆消博會首次設立台灣特色展區，正是依託消博會國家級展會的平台優勢，搭建兩岸消費領域交流合作新平台，助力台商台企共享海南自貿港的發展機遇，讓更多台灣好品走進大陸，鏈接世界。今年有20家台企踴躍參展，攜24個品牌入駐台灣特色展區，既充分展示了台灣消費產業特色與發展活力，又充分體現台灣工商界對大陸市場的堅定信心。

潘賢掌稱，此次消博會台灣特色展區的啟動，恰逢中共中央台辦授權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，具有很強的示範帶動作用，他希望大家能夠趁政策利好東風，發揮自身優勢，大膽試大膽闖，實現自身更好的發展。他們將持續秉持兩岸一家親理念，認真聽取大家的意見建議，用心用情用力為台灣同胞辦實事，做好事解難事，持續出台實施惠及台胞台企的各項政策舉措，支持台企扎根大陸發展，參與國家區域發展戰略和共建一帶一路，加強產業合作，打造兩岸共同市場，團結廣大台灣同胞，共創中華民族綿長福祉。

消博會為大陸2026年舉辦的首場國家級展會，也是大陸唯一以消費精品為主題的國家級展會及亞太地區規模最大的消費精品展。今年主賓國為加拿大，主賓省區為上海。13日上午舉辦了開幕儀式，會上由海南省委書記馮飛發言，外賓包括加拿大國際貿易部長馬寧德‧西杜、美中貿易全國委員會會長譚森與上海合作組織秘書長拜烏扎科維奇均進行致詞。

第六屆消博會舉辦時程為4月13日至18日，主會場設置在海南國際會展中心，內設8大展館，匯聚全球頂尖的新潮消費品。兩個分展區分別為設在三亞市的國際遊艇分展區和設在瓊海市的國際健康消費分展區。有來自60多個國家和地區的超過3,400個品牌參展，集中呈現綠色、健康、數字、智能等新型消費領域的精品、新品。

第六屆消博會台灣特色展區13日進行開幕儀式。記者黃雅慧／攝影
第六屆消博會台灣特色展區13日進行開幕儀式。記者黃雅慧／攝影

海南省統戰部長尹麗波（左一），大陸國台辦副主任潘賢掌（左二），台灣商業總會理事長許舒博（左三）13日一起在台灣展區巡展。記者黃雅慧／攝影
海南省統戰部長尹麗波（左一），大陸國台辦副主任潘賢掌（左二），台灣商業總會理事長許舒博（左三）13日一起在台灣展區巡展。記者黃雅慧／攝影

海南省台聯會長劉芳穎（左一），海峽經濟科技合作中心主任袁野（左二），海南省統戰部長尹麗波（左三），大陸國台辦副主任潘賢掌（左四），台灣商業總會理事長許舒博（左五），海南省台辦主任王昱正（左六），海南國際經濟發展局局長助理劉建（左七）13日在台灣特色展區合影。記者黃雅慧／攝影
海南省台聯會長劉芳穎（左一），海峽經濟科技合作中心主任袁野（左二），海南省統戰部長尹麗波（左三），大陸國台辦副主任潘賢掌（左四），台灣商業總會理事長許舒博（左五），海南省台辦主任王昱正（左六），海南國際經濟發展局局長助理劉建（左七）13日在台灣特色展區合影。記者黃雅慧／攝影

上海 大陸 兩岸

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