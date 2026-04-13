快訊

中東變局…國安基金「不進場」 持有股票市值35.6億元

開除黨籍！民眾黨中評會開鍘 李貞秀即起喪失立委身分

聽新聞
0:00 / 0:00

財政與人口不利因素 陸大城想蓋地鐵也變難

中央社／ 台北13日電

受到中國地方財政緊張、人口負成長等因素影響，即使是沿海城市，要申報建設新地鐵也不再容易。

微信公眾號「城市財經」今天刊文，以浙江寧波、福建福州、廣東深圳和廣州近期的情況為例，指這些城市原本規劃的地鐵路線要不是被駁回，就是里程縮短。

其中，寧波發改委明確表示，該市軌道交通客流強度有待進一步提升，不具備報批第四期軌道交通建設項目的條件。深圳地鐵18號線經國家評估未獲批復。廣州地鐵四期規劃可能獲批的里程會比最初申報少100餘公里，縮水超過6成。

文章說，之前還只是局限於不再受理普通地市新一輪地鐵規劃，現在連「高能級城市」，也加大了申報難度。建地鐵門檻不斷抬高的背後，是因為受房地產調整影響，地方財政捉襟見肘，地方債問題更加突出；再加上人口形勢轉變，普通地市如果也修建地鐵，財政與負債問題可能很嚴重。「未來還能申報新一輪地鐵的城市，會少之又少」。

文章說，很多城市的地鐵集團之前依靠房地產業務能有利潤，但最近幾年反被拖累。深圳地鐵為了替萬科集團紓困，截至2024年末，深鐵集團虧損人民幣334.6億元（約新台幣1539億元），1年的虧損比過去5年賺得還多。

2024年8月，中國財政部等多部門聯合發布「市政基礎設施資產管理辦法（試行）」的通知，其中就有：嚴禁為沒有收益或收益不足的市政基礎設施資產違法違規舉債，不得增加隱性債務。

文章說，從2000年前後開始，到2018年第一輪地鐵建設門檻提高，再到這幾年審批全面趨嚴為止，可視為中國的「地鐵普及時代」，城市拚命修地鐵。如今中國有地鐵的城市有40餘個，上海、北京的運營里程都已突破900公里，廣州、成都、深圳、武漢、杭州等城市也紛紛進入500公里級別。

現在，這個階段正在結束。客流不足，財政壓力會非常巨大；土地財政也行不通，去年全中國賣地收入4兆1518億元，相比於2021年的高點8兆7051億元，何止腰斬。

文章說，未來10年，中國或許仍會有新的線路不斷開通，但那種動輒上百公里、城市之間競相申報的景象，已經很難再出現了。

房地產 廣東 深圳 地鐵 福建

延伸閱讀

中市東光路今第二、三階段動工 改善北屯松竹東山路壅塞

港評：中國建商大都焦頭爛額 潘石屹卻王者歸來

曼哈頓大中央車站白天持刀襲人 3人受傷、嫌遭警擊斃

好想去台灣！陸擬重啟滬閩赴台自由行 網友喊話：開放更多城市

相關新聞

陸高層座談頻見「90後」AI創業者 釋出科技布局新訊號

據星島頭條13日報導，大陸高層近年舉行的專家與企業家座談會，與會者出現明顯年輕化趨勢，多名「80後」「90後」人工智慧（AI）創業者接連受邀出席。從Kimi、DeepSeek到MiniMax、宇樹科技等新創企業負責人陸續進入高層視野，顯示大陸新一代科技領軍人才持續湧現。

戰火衝擊供應鏈 中企：中東訂單減50% 外貿旺季轉淡市

美以伊軍事衝突持續延燒，荷莫茲海峽通航前景未明，全球供應鏈承壓。媒體報導，部分中國外貿企業透露中東訂單年比下滑逾50%，航運、原材料與匯率波動同步加重經營壓力，中資企業出海預期分化。

港評：中國建商大都焦頭爛額 潘石屹卻王者歸來

許多中國房地產開發商正因債務而焦頭爛額之際，已移民美國的知名SOHO中國創辦人潘石屹沉寂3年後，近日突然在個人微信公眾號...

新、奇、特、酷…消博會登場 中外展商尋新機遇

在第六屆中國國際消費品博覽會（消博會）展廳內，加拿大展商格雷格．澤施克熱情地邀請記者添加聯繫方式，「我第一次把產品帶到中國市場，希望有更多人來了解」。

綠色經濟 內蒙古自貿試驗區揭牌

大陸內蒙古自由貿易試驗區十一日揭牌，至此大陸自貿試驗區擴圍至廿三個。大陸專家認為，設立內蒙古自貿試驗區，有助於大陸向北開放，發展農牧業、綠色能源等內蒙古特色優勢產業。

陸工信部前副部長：新能源車 估2030年滲透率7成

中國大陸國家製造強國建設戰略諮詢委副主任、工信部前副部長蘇波十一日在北京表示，預計到二○三○年，新能源汽車將成為汽車市場的主體，大陸國內市場滲透率將超過百分之七十。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。