財政與人口不利因素 陸大城想蓋地鐵也變難

受到中國地方財政緊張、人口負成長等因素影響，即使是沿海城市，要申報建設新地鐵也不再容易。

微信公眾號「城市財經」今天刊文，以浙江寧波、福建福州、廣東深圳和廣州近期的情況為例，指這些城市原本規劃的地鐵路線要不是被駁回，就是里程縮短。

其中，寧波發改委明確表示，該市軌道交通客流強度有待進一步提升，不具備報批第四期軌道交通建設項目的條件。深圳地鐵18號線經國家評估未獲批復。廣州地鐵四期規劃可能獲批的里程會比最初申報少100餘公里，縮水超過6成。

文章說，之前還只是局限於不再受理普通地市新一輪地鐵規劃，現在連「高能級城市」，也加大了申報難度。建地鐵門檻不斷抬高的背後，是因為受房地產調整影響，地方財政捉襟見肘，地方債問題更加突出；再加上人口形勢轉變，普通地市如果也修建地鐵，財政與負債問題可能很嚴重。「未來還能申報新一輪地鐵的城市，會少之又少」。

文章說，很多城市的地鐵集團之前依靠房地產業務能有利潤，但最近幾年反被拖累。深圳地鐵為了替萬科集團紓困，截至2024年末，深鐵集團虧損人民幣334.6億元（約新台幣1539億元），1年的虧損比過去5年賺得還多。

2024年8月，中國財政部等多部門聯合發布「市政基礎設施資產管理辦法（試行）」的通知，其中就有：嚴禁為沒有收益或收益不足的市政基礎設施資產違法違規舉債，不得增加隱性債務。

文章說，從2000年前後開始，到2018年第一輪地鐵建設門檻提高，再到這幾年審批全面趨嚴為止，可視為中國的「地鐵普及時代」，城市拚命修地鐵。如今中國有地鐵的城市有40餘個，上海、北京的運營里程都已突破900公里，廣州、成都、深圳、武漢、杭州等城市也紛紛進入500公里級別。

現在，這個階段正在結束。客流不足，財政壓力會非常巨大；土地財政也行不通，去年全中國賣地收入4兆1518億元，相比於2021年的高點8兆7051億元，何止腰斬。

文章說，未來10年，中國或許仍會有新的線路不斷開通，但那種動輒上百公里、城市之間競相申報的景象，已經很難再出現了。