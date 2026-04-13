快訊

穿短裙側坐遭砲轟…電競正妹主播黑化了！超狠1招反擊嚇傻網友

明天高溫達33度！這日起氣溫下降 2波鋒面「北東連5天有雨」

遭檢舉爭議言論 國民黨考紀會處分蕭敬嚴停權1年、賴苡任申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸房市持續低迷 物業公司大撤退

中央社／ 台北13日電
中國房地產市場持續低迷，衝擊相關行業，許多城市的住宅物業（管理公司）紛紛出現撤退現象，一些社區因垃圾堆積而惡臭熏天。中國房市是意圖，本報資料照片
中國房地產市場持續低迷，衝擊相關行業，許多城市的住宅物業（管理公司）紛紛出現撤退現象，一些社區因垃圾堆積而惡臭熏天。中國房市是意圖，本報資料照片

中國房地產市場持續低迷，衝擊相關行業，許多城市的住宅物業（管理公司）紛紛出現撤退現象，一些社區因垃圾堆積而惡臭熏天。

陸媒經濟觀察網日前披露，今年3月中國物業管理行業的標桿企業萬科物業在深耕多年的徐州市場做出震動行業的戰略性撤退，宣布將於6月30日起正式終止對徐州市6個住宅項目的物業服務。

報導提到，去年下半年開始，中國多地陸續曝出物業公司主動撤離社區情況，今年以來更是頻有所聞。這波物業退出潮已從三、四線城市快速向一、二線核心城區蔓延，浙江、重慶等地為重災區，北京上海等一線城市也未能倖免。

報導引述數據說，去年物業管理服務收入年減3.1%，城市服務收入下滑15.1%，主要原因為房地產行業整體低迷以及服務品質提升導致的成本增加等。

物業撤退下，民眾的生活受到相當影響，一些社區不僅電梯壞了沒人修，甚至出現車庫水管漏水、垃圾堆積惡臭熏天等例子，有些社區保全室空無一人，大門敞開一般人可隨意進入，安全隱患成憂。

這波撤離潮規模有多大？浙江日報日前引述中國房地產研究機構中指研究院數據稱，2024至2025年，中國排名前50品牌物業在管項目主動撤場率年增37%，住宅項目占比逾8成。去年1月至9月，全國公開撤場案例達120起，年增翻倍。

北京 上海 房地產 大陸

延伸閱讀

港評：中國建商大都焦頭爛額 潘石屹卻王者歸來

日本戰略轉型／與陸關係緊張 日加速改革國防與供應鏈

大陸多地分時電價退場 儲能產業盈利模式面臨重整

放寬簽證限制大賺觀光財 2月訪韓陸客達50.5萬

相關新聞

陸高層座談頻見「90後」AI創業者 釋出科技布局新訊號

據星島頭條13日報導，大陸高層近年舉行的專家與企業家座談會，與會者出現明顯年輕化趨勢，多名「80後」「90後」人工智慧（AI）創業者接連受邀出席。從Kimi、DeepSeek到MiniMax、宇樹科技等新創企業負責人陸續進入高層視野，顯示大陸新一代科技領軍人才持續湧現。

第六屆消博會開幕 何立峰：堅定實施擴大內需戰略

第六屆中國國際消費品博覽會暨「購在中國」國際消費季啟動儀式13日在海口舉行，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理何立峰現場致辭並宣布本屆展會啟動，並稱將堅定實施擴大內需戰略。

大陸房市持續低迷 物業公司大撤退

中國房地產市場持續低迷，衝擊相關行業，許多城市的住宅物業（管理公司）紛紛出現撤退現象，一些社區因垃圾堆積而惡臭熏天

消博會參展台商盼拓展在陸市場 最關注這項

第六屆消博會13日在海南開幕，會展首設台灣特色展區，部分參展台商表示，關注到中共中央日前推出的惠台政策，多數台企關注「駐華註冊編號」（又稱：在華註冊編號）便利未來能順利落實，也希望消博會這個平台能夠開啟他們更廣闊的市場。

第六屆消博會開幕 今年首設台灣特色展區…20多家台企參展

第六屆消博會13日在海南海口開幕，今年首設台灣特色展區，有20多家台企參展，台灣商總理事長許舒博在開館儀式上表示，希望這是一個起點，將來在各省市的展覽的時候，還會有更多的廠商能進駐、參展。

戰火衝擊供應鏈 中企：中東訂單減50% 外貿旺季轉淡市

美以伊軍事衝突持續延燒，荷莫茲海峽通航前景未明，全球供應鏈承壓。媒體報導，部分中國外貿企業透露中東訂單年比下滑逾50%，航運、原材料與匯率波動同步加重經營壓力，中資企業出海預期分化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。