西班牙總理：中歐貿易失衡具「不可持續性」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）正在中國訪問，這是他4年內第4度訪中。他今天上午在北京清華大學表示，中歐貿易失衡具「不可持續性」，呼籲北京對歐洲進口商品進一步開放市場。

據法新社、路透社13日報導，桑傑士今天上午在清華大學發表演說，呼籲北京對歐洲進口商品進一步開放市場。

他說，「我們需要中國……進一步開放，避免歐洲走向自我封閉」、「幫助我們修正目前的貿易逆差……這是一種不平衡的逆差，僅去年就又增加18%，在中長期來看，對我們的社會而言，這是不可持續的」。

桑傑士提到，西班牙對中國的貿易逆差，占西班牙整體貿易逆差74%，合作對於建立一個「能帶來共享繁榮的、平衡的、全球化的經濟」至關重要。

去年西班牙與中國出現貿易逆差423億歐元（約新台幣1兆5714億元），西班牙正在尋求增加農產品與製造業出口，以抵銷自中國的大量進口。桑傑士這趟訪問中國行程，被期待有助於縮小貿易逆差。

桑傑士也喊話北京在多極化秩序中發揮更大作用。他說，中國應在氣候變遷、安全、國防以及對抗不平等等議題上承擔更重要的角色；隨著美國在多個領域退出領導地位之際，歐洲也必須加倍努力。

桑傑士表示，中國在應對氣候變遷、促進全球健康、規範負責任的人工智慧發展以及核武控制方面，仍可做出更多努力。「例如，正如目前所做這樣，推動各方遵守國際法，促使黎巴嫩、伊朗、加薩與約旦河西岸以及烏克蘭衝突停止」。

桑傑士11日開始訪問中國行程，為期5天，預計明天會晤中國國家主席習近平。外界評估，雙方將聚焦再生能源合作、增加中國對西班牙投資、擴大西班牙農產品對中國出口等經貿議題，推估中東局勢也是討論議題之一。

媒體評論，桑傑士正試圖將西班牙定位為北京與歐盟之間的橋梁，歐盟此時正與美國關係顯露緊張跡象。桑傑士有望透過這趟訪問，鞏固西班牙與北京的關係；北京也會看重西班牙在面對美國時所展現出的自主性與抗衡態勢。