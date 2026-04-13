中國地方發債Q1年增9.3% 約半數用於還債

中國第1季發行地方政府債券約人民幣3.1兆元（約新台幣14.26兆元），年增9.3%；其中再融資債券發行約1.7兆元，主要用於償還到期債券本金、置換債務達到「借新還舊」目的。

公開數據資料顯示，中國第1季發行地方政府債券約3.1兆元，年增9.3%。

在整體規模中，新增債券發行約1.4兆元，年增14.6%，主要用於基礎建設等重大投資；再融資債券發行約1.7兆元，年增5.2%，主要用於償還到期債券本金、置換債務、償還拖欠企業帳款等，透過借新還舊緩解地方當期還債壓力。

中央財經大學財稅學院教授溫來成在第一財經報導中表示，第1季地方政府債券新增債券發行速度較快，主要原因在於今年是「十五五」（2026-2030年）開局之年，地方希望經濟「開門紅」，所以透過加快發債以推動重大專案開工建設。

溫來成認為，今年第1季地方政府再融資債券發行速度有所放緩，絕對規模仍大，資金主要用於置換存量隱性債務，目前地方政府化解存量隱性債務壓力仍在，包括治理存量PPP項目（政府和社會資本合作項目）、解決拖欠企業帳款等任務較重。

為了防範、化解地方政府隱性債務風險，2024年中央推出一攬子化債方案。

第一財經報導指出，中國財政部先前表示，一攬子化債政策降低地方政府利息支出，緩解還本付息壓力，地方政府隱性債務風險獲得和緩空間。天風證券研究報告指出，今年第1季地方債發行期限小幅拉長，平均發行年限14.79年，較2025年延長0.31年。