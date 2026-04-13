快訊

宜蘭駕訓班爆「環抱教學」 68歲教練疑為性騷累犯…女子崩潰報警

白沙屯粉紅超跑鎮瀾宮前甩尾！轎班大哥摔倒 網友驚：3女神力量太大

最難訂Buffet「饗饗 微風信義店」今日起火 民眾急疏散！業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

中國地方發債Q1年增9.3% 約半數用於還債

中央社／ 上海13日電

中國第1季發行地方政府債券約人民幣3.1兆元（約新台幣14.26兆元），年增9.3%；其中再融資債券發行約1.7兆元，主要用於償還到期債券本金、置換債務達到「借新還舊」目的。

公開數據資料顯示，中國第1季發行地方政府債券約3.1兆元，年增9.3%。

在整體規模中，新增債券發行約1.4兆元，年增14.6%，主要用於基礎建設等重大投資；再融資債券發行約1.7兆元，年增5.2%，主要用於償還到期債券本金、置換債務、償還拖欠企業帳款等，透過借新還舊緩解地方當期還債壓力。

中央財經大學財稅學院教授溫來成在第一財經報導中表示，第1季地方政府債券新增債券發行速度較快，主要原因在於今年是「十五五」（2026-2030年）開局之年，地方希望經濟「開門紅」，所以透過加快發債以推動重大專案開工建設。

溫來成認為，今年第1季地方政府再融資債券發行速度有所放緩，絕對規模仍大，資金主要用於置換存量隱性債務，目前地方政府化解存量隱性債務壓力仍在，包括治理存量PPP項目（政府和社會資本合作項目）、解決拖欠企業帳款等任務較重。

為了防範、化解地方政府隱性債務風險，2024年中央推出一攬子化債方案。

第一財經報導指出，中國財政部先前表示，一攬子化債政策降低地方政府利息支出，緩解還本付息壓力，地方政府隱性債務風險獲得和緩空間。天風證券研究報告指出，今年第1季地方債發行期限小幅拉長，平均發行年限14.79年，較2025年延長0.31年。

延伸閱讀

兩岸快遞／兩岸來往人數成長 第1季台胞辦證人次增11%

凱基 00981T 第四次配息 每受益權單位擬配發0.057元

00981T 第四次配息出爐 每受益權單位擬配 0.057 元 4月20日除息

BBB 級債值得留意 凱基00981T 每受益權單位擬配發0.057元

相關新聞

戰火衝擊供應鏈 中企：中東訂單減50% 外貿旺季轉淡市

美以伊軍事衝突持續延燒，荷莫茲海峽通航前景未明，全球供應鏈承壓。媒體報導，部分中國外貿企業透露中東訂單年比下滑逾50%，航運、原材料與匯率波動同步加重經營壓力，中資企業出海預期分化。

港評：中國建商大都焦頭爛額 潘石屹卻王者歸來

許多中國房地產開發商正因債務而焦頭爛額之際，已移民美國的知名SOHO中國創辦人潘石屹沉寂3年後，近日突然在個人微信公眾號...

新、奇、特、酷…消博會登場 中外展商尋新機遇

在第六屆中國國際消費品博覽會（消博會）展廳內，加拿大展商格雷格．澤施克熱情地邀請記者添加聯繫方式，「我第一次把產品帶到中國市場，希望有更多人來了解」。

綠色經濟 內蒙古自貿試驗區揭牌

大陸內蒙古自由貿易試驗區十一日揭牌，至此大陸自貿試驗區擴圍至廿三個。大陸專家認為，設立內蒙古自貿試驗區，有助於大陸向北開放，發展農牧業、綠色能源等內蒙古特色優勢產業。

陸工信部前副部長：新能源車 估2030年滲透率7成

中國大陸國家製造強國建設戰略諮詢委副主任、工信部前副部長蘇波十一日在北京表示，預計到二○三○年，新能源汽車將成為汽車市場的主體，大陸國內市場滲透率將超過百分之七十。

陸人形機器人 拚年產十萬

大陸人型機器人產業今（2026）年將正式邁入規模化放量的關鍵階段。大陸業內人士指出，人形機器人領域的訂單已如雪片般湧來，產業端的生產設備正滿載運轉，今年整體產量上看10萬台等級，並開啟商業化元年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。