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港評：中國建商大都焦頭爛額 潘石屹卻王者歸來

中央社／ 香港13日電
SOHO中國聯合創始人潘石屹，2017年資料照片。（中新社）
SOHO中國聯合創始人潘石屹，2017年資料照片。（中新社）

許多中國房地產開發商正因債務而焦頭爛額之際，已移民美國的知名SOHO中國創辦人潘石屹沉寂3年後，近日突然在個人微信公眾號發布訊息，大有「王者歸來」之勢。

明報今天刊文表示，本月6日，潘石屹在微信發布「我命由我，也由天」的文章，回顧半生經歷，分享感悟，不再僅僅強調個人奮鬥，還相信「天比我大」，稱人若不虧心，心裏總歸是安穩的。

據指出，潘石屹的文章迅速引起中國財經界和網友圍觀，還發現他發文的IP地址顯示為北京，但互動回覆的IP地址卻是美國。換句話說，潘石屹只是「候鳥式歸國」，清明祭祖後又返美。

文章表示，62歲的潘石屹出生於甘肅天水農村，大學畢業之後分配至中國石油部工作，80年代後期辭職到深圳、海南創業，後來到北京從事房地產開發。

1995年，潘石屹與妻子張欣共同創立SOHO中國，在北京、上海打造前衛的商業地產，2007年赴港上市，賺得「盆滿缽滿」。

他還是網路紅人、自由派公知（公共知識分子，指具有專業學術背景、參與公共事務並對社會發展發表評論的知識分子），與密友任志強經常在微博互動。

文章表示，2014年中國房地產市場如火如荼之際，潘石屹開始逆向操作，出售資產，累計回籠資金超過人民幣300億元。

2021年6月，美國黑石集團提出以30億美元的價格全面收購SOHO中國，卻因官方反壟斷審查而叫停，此時潘石屹已經長居美國，完成了資本「大挪移」，妻子張欣則是早已獲得美國國籍，兩個兒子也先後入讀耶魯大學和哈佛大學。

文章表示，任志強於2020年被判刑18年後，潘石屹鮮少在公開場合露面，且承受不少輿論壓力，被聲討為「潘跑跑」。

但文章表示，隨着中國房市爆雷，很多房地產商人焦頭爛額，例如恆大集團欠債人民幣2.4兆元，公司創始人許家印的妻兒捲走至少百億逃到國外，人們對潘石屹的看法開始改觀，「欽佩其善於審時度勢、急流勇退」。

據指出，潘石屹上述微信文章出現後，有網友留言，「很多人可能並不喜歡潘石屹夫婦，但是一個現實是，SOHO中國無大規模爛尾樓項目，也沒有債務違約和爆雷。很有眼光的聰明人」。

文章表示，過去幾年，潘石屹也曾低調回到中國，顯示「我一直是中國國籍，也不會跑」，這次則是高調發聲，某個程度也算是「王者歸來」。

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