中美科技博弈加劇 年輕科創家漸成中南海貴客

分析指出，隨著中國和美國的科技博弈日益加劇，北京中南海座談會邀請的專家逐漸由過去的傳統企業家或專家變成年輕科創企業家。

星島日報今天報導，中國國務院總理李強本月10日舉行經濟形勢專家和企業家座談會，一名年輕企業家在會上侃侃而談、表現自信，引起關注。這名企業家是中國人工智慧（AI）企業「月之暗面」（Kimi）創始人兼執行長楊植麟，也是這場會議最年輕的代表。

報導表示，這已是楊植麟半個月內第2次亮相央視「新聞聯播」─他曾於3月28日中關村論壇年會的報導中現身影。

報導表示，近年中國總理的座談會已多次邀請青年科技企業家出席，比如去年1月20日，李強主持專家、企業家及教科文衛體代表座談會時，1985年出生的DeepSeek創始人梁文鋒便名列9名發言代表之一；今年1月的同一場座談會，換成了1989年出生的MiniMax（稀宇科技）創始人閆俊杰。

此外，去年參加過總理座談會的還有1990年出生的宇樹科技創始人王興興，以及被網友稱為「野生鋼鐵俠」的科技博主彭志輝。

報導表示，中南海座談會過去多邀傳統行業或學界專家，如今卻變成了「80後」（1980至1989年出生）、「90後」的科創菁英，他們的背景涵蓋北京清華、北大等頂尖學府，創業領域橫跨大模型、機器人，顯示北京推行了30年的「科教興國」政策開始進入收成期，新一代科技領軍者人才輩出。

報導分析，在中美科技博弈加劇的背景下，科企新貴頻頻獲高層接見，不僅是對個體成就的肯定，也傳遞出鼓勵AI等科企充當先鋒、加速實現科技自立自強的訊號，相信不久的將來，「00後」科技代表也將陸續亮相。