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從投行看大陸／台商如何利用境外放款新政

經濟日報／ 葉湧青（富拉凱投資銀行會計師）

台商可利用境外放款新規定提升境內外資金週轉效益。

2026年3月20日，大陸人行及外管局聯合發布《境內企業境外放款管理辦法》（銀發〔2026〕63號），統一了外幣、人民幣境外放款政策，除了對申請流程進行規範，也對放款額度進行調整。

一、放款人及借款人資格要求

63號文規定，放款人需與借款人具有直接或間接持股關係，或由同一家母公司直接或間接持股。境內放款人應依法註冊成立1年（含）以上，有持續良好經營記錄，健全的財務制度和內控制度；境外借款人應依法註冊成立且有持續良好經營紀錄。放款人及借款人均需近三年無重大違法違規行為。

二、放款額度管理

63號文對放款額度實行人民幣和外幣一體化宏觀審慎管理。放款人境外放款餘額不得超過其境外放款餘額上限。計算方式如下：

境外放款餘額上限=放款人最近一期經審計的所有者權益 X宏觀審慎調節係數（目前為0.6）。

境外放款餘額=∑放款人本外幣境外放款餘額＋∑放款人外幣境外放款餘額 X幣種轉換因數（目前為0.5）。

從計算方式可以看出，外幣放款需占用1.5倍的額度，政策上更鼓勵人民幣境外放款。需注意的是，對放款人作為擔保人或反擔保人發生內保外貸履約形成的對外債權、以及其他形式的跨境擔保履約形成的對外債權，均需納入放款人境外放款餘額管理。

三、放款資金來源及用途

放款資金來源只能是自有資金，包括自有人民幣、自有外幣及自有人民幣購匯資金，不得使用個人資金或利用自身債務融資。資金用途則不得用於以下四項：

（1）不得違反國家法律法規和國家宏觀調控相關要求；（2）不得直接或間接用於借款人經營範圍之外；（3）不得用於規避境外直接投資、證券投資等管理政策；（4）不得違反反洗錢、反恐怖融資、反逃稅的相關規定。

63號文要求以人民幣登記的境外放款，應以人民幣放款和收回；以外幣登記的境外放款，則應以外幣放款和收回，但外幣幣種間可根據實際情況選擇配置。

四、放款登記

根據63號文規定，放款人需在與借款人簽訂境外放款協定後，在放款之前，到註冊所在地外管局辦理境外放款登記。登記所需資料如下：

（1）書面申請，內容包括境外放款資金使用計畫和還款計畫、放款人和借款人經營情況、存量境外放款情況，承諾無重大違法違規行為以及資金來源、用途合規且不超出放款協議約定的用途範圍等；（2）放款人和借款人依法註冊成立，以及放款人與借款人具有直接或間接持股關係、或者由同一家母公司直接或間接持股的證明文件；（3）境外放款協定，內容包括但放款金額、利率、期限、幣種、還本付息方式、借款用途等；（4）放款人最近一期經審計的財務報告、借款人最近一期財務報告。

放款期限原則上應在六個月至五年之間，放款利率則需符合商業合理原則。已登記的境外放款金額應在二年內使用，若超過二年，則其中未匯出部分自動失效。

如境外放款協議（金額、利率、期限等）發生變更，或因放款人、借款人發生合併、分立、轉股等原因導致主體變更，放款人應至註冊所在地外管局分局申請辦理境外放款變更登記。

 (本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)

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