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大陸可重複使用航天器 亮相

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中國運載火箭技術研究院近日表示，其研製完成五公尺直徑複合材料動力艙，並已正式下線，為大陸重複使用運載器領域最大尺寸的複合材料整體艙段結構件。

該動力艙為中國大陸航天領域重複使用運載器中最大的複合材料整體艙段，象徵在生產製造技術創新方面取得突破進展，為大陸國家重大工程任務順利推進提供有力支撐。

據了解，該動力艙複合材料用量超過60%，艙體壁板可實現輕質結構承受千噸級軸向壓載荷，並具備自適應調節介面能力。

有分析指出，動力艙屬於運載器核心承力與動力集成關鍵部件，對重複使用火箭的飛行穩定性與回收可靠性具有重要影響。此次突破被認為填補了大陸大尺寸可重複使用複材艙段的空白。其五公尺直徑設計具備較強平台通用性，可適配長征五號系列主流大推力火箭，亦可對接商業航天重型運載火箭、可回收液體火箭及空天往返運載器等多類型產品研發，降低後續尺寸適配與二次開發成本。

性能方面，分析認為，該動力艙強調輕量化與高承載能力，其中複合材料用量超60%，較傳統金屬結構具備顯著減重效果。大陸航天領域普遍認為，箭體減重可同步提升有效載荷或降低推進劑消耗，有助於降低發射成本。此外，該動力艙壁板具備千噸級軸向承載能力，可應對起飛推力、回收過載與著陸衝擊等多重工況，並具備抗疲勞與耐高溫等材料特性，預期有助提升運載器重複使用次數並攤薄單次發射成本。

實際上，為克服太空算力成本太高瓶頸，近期大陸多家航天公司密集進行火箭回收試驗，比如藍箭航天朱雀三號、中科宇航力箭二號計劃於今年第2季再次展開回收試驗。隨著運載火箭進入密集發射期，火箭回收可重複使用成為商業航天突破成本瓶頸、實現規模化發展的核心引擎與勝負關鍵。

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