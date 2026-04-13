聽新聞
0:00 / 0:00
陸自駕跳過L3 小鵬董座多次表態支持 華為靳玉志稱是必經之路
對於自動駕駛發展歷程是否應跳過L3級別（Level 3，有條件自動駕駛），市場有不同意見。其中，華為智慧汽車解決方案BU CEO靳玉志近日表示，L3級別是走向完全自動駕駛的必經階段，無法跳過；小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬則多次在公開場合表態，自己支持自動駕駛跳過L3。
自動駕駛分級（L0-L5）是規範自動駕駛制定的統一標準，主要區分「誰來開車、誰來監控、誰來擔責」，清晰定義從「人工輔助」到「完全無人」的技術演進路徑。其中L3指有條件自動駕駛（人機共駕），在特定場景下系統全權駕駛，駕駛員可短暫分心，但必須能瞬間接管。
靳玉志表示，從監管看，L3實現責任從車主向廠商／方案商轉移，是合規與保險體系的關鍵過渡期。因此，他建議加快L3面向C端全場景開放，先以Robotaxi等B端場景、有限低速場景驗證L4技術，穩步推進無人化。他進一步呼籲，主機廠、自動駕駛企業都應公開相關數據。同時，他預測2026年或為全球自動駕駛元年。
然而，何小鵬曾多次在公開場合表態，自己支持自動駕駛跳過L3。他認為，在今天全球科技發展的情況下，「基本上L2級別的下一個台階就是L4級別，中間專門加一個L3級別，實際對於硬體、軟體、法律法規都是挑戰」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。