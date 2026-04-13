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陸腦機介面業熱一周一估值 法人機構熱烈投資 看好商機搶先卡位

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
腦機介面在大陸初級市場表現持續活躍。圖為2025年蘇州「人工智慧+」創新發展推廣大會活動現場展示的腦機介面智慧裝備。新華社
腦機介面在大陸初級市場表現持續活躍。圖為2025年蘇州「人工智慧+」創新發展推廣大會活動現場展示的腦機介面智慧裝備。新華社

腦機介面在大陸初級市場表現持續活躍。有統計數據顯示，僅今年第1季，腦機介面企業的融資額就已超過2025年全年，這一波投資熱度已遠超市場預期，達到「一周一估值」，許多機構投資邏輯就是「先上車、再卡位，絕不能掉隊」。

腦機介面是神經科學、電子工程、AI與臨床醫學交匯的前沿方向，主要分為侵入式、非侵入式和半侵入式三類，其核心思路是把腦電活動轉化為機器可識別的信號，再進一步驅動電腦、機械臂、外骨骼或功能代償設備完成動作、表達意圖，甚至在未來實現更複雜的人機交互。

旭醫資本醫療健康負責人趙唐禎稱，今年市場升溫非常明顯，一個重要的信號就是，由於這是一個交叉學科領域，因此今年能夠看到很多非醫療背景的資金入場，連以往投資半導體、具身智能的機構也來了。

大陸網路企業如阿里巴巴騰訊據報已參與大陸腦機介面企業「階梯醫療」戰略融資。有消息稱，美團、字節系基金也在密切關注。

此外，腦機介面的投資熱也出現一些趨勢，元生創投董事總經理劉曉指出，與去年相比，當前市場最明顯的變化莫過於「頭部效應」愈發凸顯。從年初強腦科技拿下大陸國內腦機介面領域最大單筆融資，到格式塔科技以人民幣1.5億元天使輪融資刷新紀錄，印證資金正加速向頂尖玩家聚集。

大陸多地也有許多腦機介面最新進度，蚌埠醫科大學第一附屬醫院12日表示，左側肢體偏癱五年的湖北恩施患者在神經外科團隊幫助下成功完成安徽省首例半侵入式腦機介面植入手術；北京日前舉行大陸全國腦機介面臨床應用與轉化大會，並聲稱要打造全球腦機介面臨床創新高地。

腦機介面在今年兩會首次被寫入大陸政府工作報告，並與未來能源、量子科技、具身智慧、6G等一同被列為重點培育的未來產業。

CIC灼識諮詢副總監文清林認為，當前大陸腦機介面市場的增長主要由政策、需求及技術突破共同驅動。其中，政策紅利是最核心的主導力量，不僅為產業發展指明方向，也提供資金與審批等實質性支持，成為當前市場最重要的推動力。

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