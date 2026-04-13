陸人形機器人 拚年產十萬

大陸人型機器人產業今（2026）年將正式邁入規模化放量的關鍵階段。大陸業內人士指出，人形機器人領域的訂單已如雪片般湧來，產業端的生產設備正滿載運轉，今年整體產量上看10萬台等級，並開啟商業化元年。

市場研調機構集邦科技（TrendForce）發布人形機器人深度研究報告表示，2026下半年全球人形機器人產業將進入商業化的關鍵期。過去多數人形機器人廠商專注在感知、動態平衡與語意理解等底層能力的累積，2026下半年焦點將轉向提供給用戶的真實價值。

報告特別指出，2026下半年中國大陸廠商鎖定的商用化目標與場景逐漸明確，並積極提升產量，預估將激勵2026全年中國大陸人形機器人市場產量年增高達94%。其中，宇樹科技、智元機器人憑藉盈利能力與量產進度，在激烈競爭中脫穎而出，預估兩者合計將囊括近80%的出貨占比。

大陸人形機器人加速放量的背後，除技術迭代的支撐，成本下行更是核心推手。以優必選為例，其Walker系列機器人成本較2024年下降25%，這背後離不開行星滾柱螺桿、伺服驅動器、諧波減速器等核心零部件國產化率的持續攀升。

2026年大陸人型機器人量產規模究竟能達到何種量級？高工機器人產業研究所（GGII）資料顯示，2025年大陸人形機器人出貨量預計達1.8萬台，較2024年激增650%；在此基礎上，2026年大陸國內出貨量有望攀升至6.25萬台。

然而，多位業內專家預測更為樂觀。中國證券報引述傲意科技CMO王振坤直言，2026年大陸國內人形機器人產量將突破10萬台；浙江人形機器人創新中心首席科學家熊蓉預計，2026年大陸人形機器人產量將達到10萬至20萬台。

這些判斷並非臆測。2025年末，優必選宣布第1,000台Walker S2工業人形機器人正式下線，全年交付量超500台，2026年產能目標直指萬台級；與此同時，智元機器人也披露，2025年出貨量突破5,100台，2026年有望增至數萬台。

宇樹科技在2025年已實現人形機器人‌實際出貨超過5,500台‌，本體下線超過6,500台，2026年產能將加速擴張。根據其IPO募投專案規劃，未來人形機器人年產能將提升至‌7.5萬台‌，較2025年出貨量增長約12倍。

此外，宇樹創始人王興興在2026年2月預測，公司當年出貨量有望達到‌1-2萬台‌，並強調技術成熟與持續迭代是推動規模增長的核心動力。隨著核心零部件國產化率突破90%、整機成本下降50%，以及租賃模式（擎天租）和消費級產品（如R1）的推出，宇樹正加速從「實驗室產品」邁向「大眾可用」的商業化階段。