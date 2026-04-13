Anthropic採用率將超車OpenAI 兩個月內可能出現「黃金交叉」

最新數據顯示，人工智慧（AI）新創公司Anthropic爭搶付費用戶有所進展，快速縮短與業界龍頭OpenAI之間的差距，因為美國企業對Anthropic軟體的採用率激增，同時OpenAI成長日趨平緩，最快可能在未來兩個月內就會出現「黃金交叉」。

英國金融時報（FT）報導，財務自動化與企業信用卡核發業者Ramp 11日表示，半數其客戶都付費使用AI工具，其中，3月有30.6%的美國企業使用Anthropic的AI工具，比2月成長6.3個百分點，為歷來最大單月增幅。OpenAI仍以35.2%的採用率居冠，但去年7月來一直停留在約35%。

Ramp是據5萬家客戶、每年1,000億美元的信用卡與發票支出數據，估算出這個數字。Ramp表示，「若當前成長速度維持下去，Anthropic未來兩個月內將超越OpenAI」，「Anthropic已在一些早期採用者之間取得領先，包括創投支持的企業，及在軟體、金融及專業服務等關鍵領域」。

Anthropic的企業市占急起直追OpenAI，反映其Claude Code產品、及一系列幫助自動化白領工作的「插件」（plug-in），已激起客戶強烈興趣，帶來快速成長。

這份數據也似乎反映，Anthropic的事業並未受到近來與美國國防部爭端的影響，美國舊金山聯邦法院已暫時擱置五角大廈將該公司列入供應鏈風險黑名單的決定。Anthropic上周表示，年化營收已達300億美元，遠高於去年底時的90億美元。

OpenAI在2022年11月推出ChatGPT後，擁有強大的先行者領先優勢，尤其在消費者市場，但早期爆炸性成長如今證實難以維持。Sensor Tower的數據顯示，ChatGPT 3月下載量月增5%。相較下，Anthropic的Claude聊天機器人同期全球下載量暴增兩倍至2,100萬人次。另據Apptopia，ChatGPT的美國每周活躍用戶數3月下滑，為2024年初來首見。