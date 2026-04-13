新、奇、特、酷…消博會登場 中外展商尋新機遇

在第六屆中國國際消費品博覽會（消博會）展廳內，加拿大展商格雷格．澤施克熱情地邀請記者添加聯繫方式，「我第一次把產品帶到中國市場，希望有更多人來了解」。

中新社報導，以「開放引領全球消費，創新驅動美好生活」為主題的第六屆消博會，將於四月十三日至十八日在海口舉辦，六十多個國家和地區的超過三千四百個品牌參展。十一日的海南國際會展中心，消費科技展區、全球特色消費展區等八大展館正在布展。

作為亞太地區規模最大的消費精品展，今年消博會國際展品占比較上屆大幅提升，中外展商在此共享中國開放新機遇。

三菱商事旗下的鐮倉襯衫是連續三屆參展的老朋友。鐮倉襯衫社長貞末奈名子說，今年該品牌不僅帶來更多品類，還特別增加襯衫、西服的定製服務。

「消博會不僅是全球優質商品擁抱中國機遇的重要平台，也為全球企業鏈接優質客戶搭建了橋梁。」貞末奈名子說，前兩次參展消博會，品牌影響力得到快速提升，精準對接了目標客戶，收穫了遠超預期的市場反饋，期待本次展會有更大收穫。

二度參展的香港企業小主控股有限公司，今年首次設立獨立展台，展示膳食營養補充劑產品。「去年首次參展收穫頗豐，不僅展會期間直播銷售額突破千萬元（人民幣，下同），參展後的四個月內，網路平台單月銷售額過億元。」小主控股有限公司市場總監趙雲龍說，本次展會企業展示五款產品，希望開拓更大市場。

開放的消博會，也不斷吸引新面孔。全球知名旅遊零售服務商奧緯達Avolta今年首次以參展商身分亮相。

該企業北亞區董事總經理王國熙表示，參展消博會，是企業對中國作為旅遊零售和消費增長重要市場的信心，在這裡，我們能夠助力中國品牌走向全球，也讓世界品牌更好地進入中國市場。

今年消博會圍繞新、奇、特、酷消費精品主題，匯聚具身機器人、ＡＩ眼鏡等科技新品。靈伴科技（杭州）股份有限公司聯合創始人向文傑介紹，這些產品既有工作娛樂方向的個人消費產品，也有面向博物館等行業的專業產品。