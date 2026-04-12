第六屆消博會13日海南登場 超3400個品牌參展、首設台灣展區

第六屆中國國際消費品博覽會（消博會）將於4月13日至18日在海南省舉辦。這也是大陸「十五五」規劃開局之年、海南自貿港封關運作首個完整年度的展會。值得注意的是，今年將首度設立台灣展區，將有20家台灣品牌參展。

據悉，20家參展台企涵蓋特色文創、生技健康、食品與農產品等領域。大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日在例行記者會上表示，歡迎更多台灣優質產品進入大陸市場，也將持續為廣大台商台企共享大陸發展機遇、扎根大陸發展搭建更多市場化、專業化平台。

第六屆以「開放引領全球消費，創新驅動美好生活」為主題，聚焦新奇特酷、國貨潮品與新型消費，匯聚全球消費精品。將有來自60多個國家和地區的超過3,400個品牌參展，參展國際展品佔比65%，較去年提升20個百分點，集中呈現綠色、健康、數字、智能等新型消費領域的精品新品，將有超200個系列新品發布，40+主體、近百個品牌集中發布。

此外，本屆消博會首次設立科技消費展區，展區匯聚了全球30餘個消費電子及前沿科技頭部企業，展品包括時下熱門的AI眼鏡、AI機器人和陸空兩棲飛機等一大批新品等。

根據此前大陸國新辦在3月30日舉辦的消博會記者會，本屆消博會主要有三大亮點：一是緊扣「國際」，匯聚全球消費名品；二是聚焦「精品」，豐富優質消費供給；三是突出「首發」，引領消費潮流風尚。

今年消博會的主賓國為加拿大，其將搭建400平方公尺的國家館。瑞士、捷克、愛爾蘭等12個國家和地區將組織官方團參展，俄羅斯、保加利亞等國首次設立國家館。

自去年的第五屆消博會上，首次設立了主賓省(市)，去年由北京市擔任，今年則是由上海市擔任。上海將以「愛購上海I GO ShangHai」為主題打造形象展區，展區面積達500平方公尺，是上海連續參展六屆消博會以來規模最大的一次，集中展示上海國際消費中心城市建設成果，將匯聚55家來自各領域的代表性企業。