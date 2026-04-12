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對抗記憶體漲價！陸推首款艙駕融合智能體晶片 幫每車最高省1.7萬

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
地平線將推出首款艙駕融合智能體的晶片「星空」，這是中國第一款真正做到艙駕融合智能體的晶片。搜狐汽車
地平線將推出首款艙駕融合智能體的晶片「星空」，這是中國第一款真正做到艙駕融合智能體的晶片。搜狐汽車

地平線董事長創始人兼CEO余凱11日在2026智能電動汽車發展高層論壇透露，地平線將推出首款艙駕融合智能體的晶片「星空」，他強調這是中國第一款真正做到艙駕融合智能體的晶片。

在記憶體漲價導致成本上升下，余凱稱，對於車企來講，可以節省50%的（晶片）空間，共用零件和算力能節省30%的（晶片）器件，每輛車成本會減少人民幣1,500元至4,000元（約新台幣6500元至1.7萬元）

目前，艙駕一體正在成為新一輪汽車產業智慧化升級的核心戰略，將兩個域集成至一個計算單元中，打通硬體和軟體的壁壘，進而實現更多新功能，提升整車的智慧化協同效應，集中的硬體架構也能夠降低成本。

中國證券報報導，余凱指出，「星空」晶片通過架構創新，將原本雙域、雙晶片的計算任務合二為一，優化DDR資源，將兩套內存合併為一套，有效應對記憶體漲價壓力，在性能提升的同時實現顯著降本。他同時指出，艙駕融合不僅是技術整合，更需車企組織架構變革，推動智駕與座艙部門協同，適配中央計算新趨勢。

事實上，大陸市場已經有兩款車型搭載基於高通8775平台（稠密算力為72 TOPS）開發的艙駕一體解決方案；此外，今年基於高通更高算力的8797平台，320TOPS的算力將進一步為高階智駕釋放開發空間。

車聯天下創始人、CEO楊泓澤表示，單晶片艙駕一體最難的是打破固有的傳統開發思維以及產業鏈上下游關係的重組。

也因此汽車產業正對應相關新技術而重組，比如小鵬汽車將自動駕駛中心和智能座艙中心合併為通用智能中心，小鵬CEO何小鵬此前判斷，汽車產業正進入與AI深度融合的新階段：智能座艙與智能駕駛將實現技術合流組成超級智能體；而理想汽車也在今年開啟新一輪組織架構調整，其中最大變化便是自動駕駛團隊被併入理想智能空間（原先主要是智能座艙）。

晶片 大陸

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