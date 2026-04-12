快訊

劉玉玲驚爆昔遭誤診乳癌！醫師「未檢查就切除」白挨一刀

PLG／林志傑拿8分再現野獸怒吼 勇士逆轉勝引退賽收完美句點

獨／TVBS出售謠言甚囂塵上 傳中信金大股東辜仲諒拿下優先議約權

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸航天新里程碑 複用航天器關鍵部件研製成功

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國運載火箭技術研究院微信公眾號近日宣布，4月11日，大陸火箭院研製的首件5公尺直徑複合材料動力艙產品正式下線。該動力艙為中國航天領域重複使用運載器中最大的複合材料整體艙段。圖／取自中國運載火箭技術研究院微博
中國運載火箭技術研究院微信公眾號近日宣布，4月11日，大陸火箭院研製的首件5公尺直徑複合材料動力艙產品正式下線。該動力艙為中國航天領域重複使用運載器中最大的複合材料整體艙段。圖／取自中國運載火箭技術研究院微博

中國運載火箭技術研究院近日表示，其研製完成5公尺直徑複合材料動力艙，並已正式下線，為大陸重複使用運載器領域最大尺寸的複合材料整體艙段結構件。

中國運載火箭技術研究院微信公眾號指出，4月11日，大陸火箭院研製的首件5公尺直徑複合材料動力艙產品正式下線。該動力艙為中國航天領域重複使用運載器中最大的複合材料整體艙段，象徵著火箭院在生產製造技術創新方面取得突破進展，為大陸的國家重大工程任務的順利推進提供有力支撐。

在生產車間現場，大陸火箭院黨委書記王國輝指出，相關工作對推動中國航天事業高質量發展具有重要支撐作用，團隊的奉獻值得肯定，並期待後續飛行任務取得成功。他同時強調，要在前期工作基礎上錨定目標，加快推進後續任務，推動技術水平再上新台階，並持續採取有效措施，穩步實現規模化生產。

據了解，該動力艙複合材料用量超過60%，艙體壁板可實現輕質結構承受千噸級軸向壓載荷，並具備自適應調節介面能力。研製團隊在動力艙結構研製過程中採用高度並行協同理念，克服新型大尺寸複合材料整體結構在高精度、高質量製造及多任務並行條件下的複雜技術狀態管控等難題。首件產品歷時7個月完成從方案設計到產品交付。

有分析指出，動力艙屬於運載器核心承力與動力集成關鍵部件，對重複使用火箭的飛行穩定性與回收可靠性具有重要影響。此次突破被認為填補了大陸大尺寸可重複使用複材艙段的空白。其5公尺直徑設計具備較強平台通用性，可適配長征五號系列主流大推力火箭，亦可對接商業航天重型運載火箭、可回收液體火箭及空天往返運載器等多類型產品研發，降低後續尺寸適配與二次開發成本。

另，性能方面，分析認為，該動力艙強調輕量化與高承載能力，其中複合材料用量超60%，較傳統金屬結構具備顯著減重效果。航天領域普遍認為，箭體減重可同步提升有效載荷或降低推進劑消耗，有助於降低發射成本。此外，該動力艙壁板具備千噸級軸向承載能力，可應對起飛推力、回收過載與著陸衝擊等多重工況，並具備抗疲勞與耐高溫等材料特性，預期有助提升運載器重複使用次數並攤薄單次發射成本。

火箭 大陸

延伸閱讀

減重30%成本還可更低 大陸電動車掀起鎂代鋁浪潮

「長鷹-8」首飛成功 陸：反分裂反干涉手段更豐富

圖表看時事／阿提米絲2號載人繞月！圖解任務進度 NASA預計後年重返月球

相關新聞

美以伊戰火延燒供應鏈 陸外貿商：中東訂單量減超50%

美以伊軍事衝突持續延燒，荷莫茲海峽通航前景未明，全球供應鏈承壓。陸媒報導，部分大陸外貿企業透露中東訂單年比下滑逾50%，航運、原材料與匯率波動同步加重經營壓力，陸資企業出海預期分化。

大陸航天新里程碑 複用航天器關鍵部件研製成功

中國運載火箭技術研究院近日表示，其研製完成5公尺直徑複合材料動力艙，並已正式下線，為大陸重複使用運載器領域最大尺寸的複合材料整體艙段結構件。

對抗記憶體漲價！陸推首款艙駕融合智能體晶片 幫每車最高省1.7萬

地平線董事長創始人兼CEO余凱11日在2026智能電動汽車發展高層論壇透露，地平線將推出首款艙駕融合智能體的晶片「星空」，他強調這是中國第一款真正做到艙駕融合智能體的晶片。

超前部署綠能 中國電動車領跑 4年後國內滲透率70%

中東局勢持續緊張引發能源危機，加速全球電動汽車普及進程；有媒體形容，中國汽車工業超前部署，國產電動車成為能源「解藥」。首屆智能電動汽車發展高層論壇11日在北京舉行，國家製造強國建設戰略諮詢委副主任、工信部原副部長蘇波在會上表示，預計到2030年，新能源汽車國內市場滲透率將超過70%，到「十五五」末期，建成新能源汽車強國目標有望提前實現。

第六屆消博會13日海南登場 超3400個品牌參展、首設台灣展區

第六屆中國國際消費品博覽會（消博會）將於4月13日至18日在海南省舉辦。這也是大陸「十五五」規劃開局之年、海南自貿港封關運作首個完整年度的展會。值得注意的是，今年將首度設立台灣展區，將有20家台灣品牌參展。

陸乘聯會：建議購車支出可抵稅 拉動汽車消費動能

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（大陸乘聯分會）秘書長崔東樹近日表示，汽車產業政策應由短期補貼轉向長效機制支持，建議將購車支出納入個稅專項抵扣，並對汽車消費信貸利息實施稅前扣除，以進一步釋放消費潛力、穩定行業增長預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。