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美以伊戰火延燒供應鏈 陸外貿商：中東訂單量減超50%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)
圖為一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

美以伊軍事衝突持續延燒，荷莫茲海峽通航前景未明，全球供應鏈承壓。陸媒報導，部分大陸外貿企業透露中東訂單年比下滑逾50%，航運、原材料與匯率波動同步加重經營壓力，陸資企業出海預期分化。

每日經濟新聞指出，42天來，美以伊軍事衝突仍未終結，荷莫茲海峽通道開關未明，衝擊已滲透全球供應鏈。義烏跨境電商協會會長徐儼透露，「過去一個月，部分商家中東市場訂單比去年同期下降超過50%」，中東局勢對義烏部分做中東市場的商家帶來了不小的影響，大家都在觀望戰爭後續走向。

寧波外貿商丁言東表示，其約40%客戶來自中東，如今不僅要承受中東客戶「沉睡」無人下訂單的狀況，還要面對航運、原材料成本跳漲、匯率波動帶來的三重成本擠壓，2026年這個春天，一場軍事衝突讓旺季成了淡季，他坐困愁城。

國際航運方面，船公司加徵戰爭與繞航附加費，部分快遞服務一度中斷，恢復後仍增收高風險費用，推升物流成本。丁言東坦言，為維持出貨節奏，企業需自行吸收部分運費波動。

在海運與物流不確定性之外，荷莫茲海峽局勢亦帶動全球能源與化工鏈價格波動。多家上市公司在投資者調研中表示，受地緣衝突影響，產品價格上調，其中江瀚新材披露，化學品普遍漲價幅度約20%至40%。高盟新材則稱，正透過供應鏈協調、精益生產與技術優化消化成本，並與下游客戶協商調價。

匯率波動亦成為外貿企業壓力來源之一。丁言東表示，貨物尚未出運但成本已上升，導致部分訂單利潤被侵蝕，需與海外客戶重新協商分攤成本，但協商結果不確定。

在此背景下，報導提到，關於出海中東市場的認知分化也隨之而來。部分外貿商已考慮轉向南美市場，但也有觀點認為中東仍具長期機會。徐儼表示，部分中東訂單明顯下降，企業已開始考慮轉向南美等新興市場。不過，也有觀點認為中東仍具長期機會。出海領航創始人黃兆華透露，部分中國企業在衝突爆發後仍持續在當地運營。

中泰證券首席策略分析師徐馳則指，企業出海模式需由「貿易輸出」轉向「區域經營」，從短期接單轉為本地化深耕。未來中資企業在中東的機會將出現分化，低附加值貿易業務受運費與成本波動影響較大，而能源設備、新能源、基礎設施與數字化相關產業，因契合海灣國家發展規劃，或具較強韌性。

他同時指出，具備本地服務能力與長期交付體系的企業，較能在成本與合規壓力上取得優勢。他判斷，未來兩到三年，中資企業出海中東的競爭將同時沿著「賽道」和「能力」兩個維度展開。

大陸 航運 荷莫茲海峽

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