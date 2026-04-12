陸乘聯會：建議購車支出可抵稅 拉動汽車消費動能

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（大陸乘聯分會）秘書長崔東樹近日表示，汽車產業政策應由短期補貼轉向長效機制支持，建議將購車支出納入個稅專項抵扣，並對汽車消費信貸利息實施稅前扣除，以進一步釋放消費潛力、穩定行業增長預期。

據財聯社，4月11日至12日，「智能電動汽車發展高層論壇（2026）」在北京國家會議中心二期召開，崔東樹在會上指，長效政策應強化支持，包括購車支出納入個稅專項抵扣及汽車消費信貸利息稅前扣除。

他指，若將購車支出納入個稅扣除，高收入群體可抵扣約30%個稅，以100萬元車輛為例，或可節省數萬元稅負，並有助縮短換車周期，由7年降至5年，提前釋放購車需求。同時，汽車消費信貸利息稅前扣除亦有必要，以減輕消費者負擔並拓展汽車金融業務。

新浪財經提到，崔東樹表示，整個大陸車市的增長具有可持續增長潛力，不要用大陸的人口變化狀態去理解大陸車市。大陸人口雖然面臨下降態勢，但大陸駕駛人規模正以每年約兩千萬的速度增長，因此汽車仍是消費增長的核心動力，潛力仍大。目前大陸消費結構呈現以中老年人消費為主的特徵，因此推動中老年人購車，是行業發展的重要方向。

崔東樹表示，未來政策在穩增長方面需提供更多長效支持，不能僅依賴短期政策。例如年度投放補貼規模波動較大，難以支撐產業長期穩定發展。他提出，長效政策需要包括將購車支出納入個稅專項抵扣，以及汽車消費信貸利息進行稅前扣除，認為這兩項為關鍵措施。

他進一步解釋，若將購車支出納入個稅專項扣除，對收入較高群體可能可抵扣約30%個稅，例如購買100萬元車輛，可能節省數萬元稅負，有助於將換車周期從7年縮短至5年，進而提前釋放消費需求。他同時指，汽車消費信貸利息稅前扣除同樣必要，因銀行依賴房貸利差空間縮小，可透過汽車消費貸款拓展業務，同時減輕消費者負擔。

此外，他還提到，北京家庭中多孩家庭比例已超過單孩家庭，未來核心家庭、三代同堂家庭的用車需求將進一步增加。他亦表示，應對中老年群體提供更多支持。他指出，中國購車主力為中老年族群，50歲至70歲人群具備較強購買力與人口規模優勢。

對於2026年的大陸汽車銷量，崔東樹表示，預計汽車總批發量3,480萬輛，年增長1％；廠家乘用車總批發量為3,009萬輛，年增長2％。預計大陸銷量2,359萬輛，年減1％；廠家出口量650萬輛，年增長13％。預計新能源乘用車批發銷量1,730萬輛，年13％。