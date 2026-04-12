大陸多地分時電價退場 儲能產業盈利模式面臨重整

大陸正加快推動電力市場化改革，目前已有十地明確取消行政分時電價，過去仰賴「低買高賣」的工業與商業儲能套利模式受到衝擊。業內人士分析，隨著固定電價機制鬆動、價格波動加劇，儲能產業正面臨盈利模式重整與轉型壓力。

第一財經指出，2026年，大陸電力行業一場市場化改革正在加速改寫工業與商業儲能的生存邏輯。隨著安徽省發改委等部門印發《安徽電力中長期市場實施細則》於4月起實施，明確直接參與市場交易的經營主體不再執行人為規定的分時電價水準和時段，目前大陸全國已有湖北、陝西、遼寧、河南等十地取消相關政策。

報導稱，大陸國家政策層面早有依據。2025年12月，大陸國家發改委等印發《電力中長期市場基本規則》（發改能源規〔2025〕1656號），明確自今年3月起，直接參與市場交易的經營主體不再人為規定分時電價水準和時段，標誌已執行40多年的固定分時電價政策開始退出歷史舞台。

過去分時電價透過劃分高峰、平段與低谷時段，引導用電行為，也形成儲能「低買高賣」的套利模式，成為工業與商業儲能主要收益來源，甚至出現「5年回本」的預期。

然而，隨著市場化推進，上述模式逐漸失效。有二線儲能企業人士表示，市場化電價帶來不確定性，一天可能出現多個價格區間，加上電力市場以15分鐘為交易節點，營運難度明顯提高。

量道儲能副總經理劉楊稱，儲能投資商普遍期盼成熟的電力市場和價格機制，取消行政分時電價，長期看屬利好。但短期將直接衝擊工商儲的峰谷套利模式，原有固定價格核算機制失效，缺乏電價與負荷波動預測能力的經營主體將受影響。光電、儲能理論上需抱團取暖，但實踐中結合仍有困難，缺乏適應能力的個體淘汰概率大。

面對盈利模式重構，相關行業正從「價差套利」轉向多重價值創造。淮安新諾新能源指出，儲能可參與電力輔助服務市場，提供調峰與備用服務，或提升供電穩定性，為製造業與數據中心提供不間斷電源（UPS）與電壓支撐，創造新的收入來源，賺取由用戶支付的「可靠性保險」收入。

弘正儲能副總經理楊曉光表示，儲能可與新能源電站結合，平滑風電與光電輸出，提升再生能源消納能力。他舉例稱，山東已出現長時間負電價現象，未來夜間亦可能持續，為儲能帶來新需求。劉楊預期，隨著電力市場逐步成熟、價格更能反映供需，未來2至3年儲能市場需求仍將加快成長。楊立則指出，產業正由單一電價套利，轉向容量、安全與調節等多元價值。