放寬簽證限制大賺觀光財 2月訪韓陸客達50.5萬

中韓近期持續推動人員往來與簽證便利措施，帶動雙邊旅遊市場進一步熱絡。其中，南韓3月30日起，開放曾訪韓的中國公民可申領有效期為5年的多次往返簽證，這使得南韓近期首次取代日本，成為陸客最大海外旅遊目的地，2月訪韓陸客人數較去年同期大增近五成。

港媒《明報》指，南韓觀光公社（旅遊發展局）數據顯示，2026年2月訪韓外國遊客達143萬人次，年增25.7%，其中大陸遊客貢獻最顯著。2月訪韓陸客達50.5萬人次，年增48%，增幅遠超其他客源國。

過去一年多，中韓已陸續推出多項人員往來便利措施。中國大陸自2024年11月對南韓公民實施30天免簽至2026年底；南韓2025年9月啟動中國3人及以上團隊遊客15天免簽試點，有效期至今年6月。

《明報》還提到，去年11月北京祭出赴日禁令後，陸客赴日人數即大減，今年前三個月中日航線計劃航班數年比下降57.2%，但「外溢效應卻因此利好南韓」。最新數據顯示，「南韓首次取代日本成為中國大陸最大海外旅遊市場」，3月中韓航線運力達87萬座位，按年增長18%，位列中國大陸所有國際航線第一；第一季中韓航班量達1.3萬架次，同樣居首。

韓聯社此前報導稱，南韓駐中國大陸使館3月31日在官網發布公告稱，已從3月30日起放寬中國大陸人多次往返簽證申請條件，並進一步延長簽證有效期。由此，曾經訪問過南韓的中國民眾可申領有效期為五年的多次往返簽證。

同時，南韓針對中國大陸14座城市居民，將多次往返簽證有效期從現行的五年延長至最長十年，具體對象包括北京、上海、廣州、深圳、天津、南京、青島、重慶、廈門、杭州、蘇州、寧波、長沙和武漢。

另，據韓中文化協會西安分會微信公眾號「韓亞教科文」，南韓觀光公社近期在中國大陸市場加強推廣布局，透過與攜程、京東、飛豬等大陸線上旅遊平台合作拓展自由行產品，同時與郵輪及航空業者討論航線與停靠點擴展，並計劃透過促銷活動及簽證機制聯動，提升赴韓旅遊需求。

南韓觀光公社社長樸聖爀表示，早日實現吸引3,000萬外國遊客目標的關鍵在於在中國市場搶占先機。今後將持續深化與主要平台合作，並連結郵輪和航空等管道，推動南韓遊需求回暖，帶動地方旅遊發展。